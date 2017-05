Koronacja Maryi. To będzie historyczne wydarzenie (SZCZEGÓŁY, PROGRAM)

Blisko dwa tysiące pielgrzymów zjedzie do Świdnicy na uroczystość koronacji Matki Bożej Świdnickiej. Cudowny obraz słynie łaskami uzdrowienia chorych. – W akcie koronacji chcemy Matce Bożej podziękować za jej opiekę duchową nad naszym miastem i miłość do mieszkańców Świdnicy, a także powierzyć jej dalszą przyszłość, która jest dzisiaj niepewna, bo ciągle mamy jakieś zagrożenia. Wierzę, że jeżeli jesteśmy przy Matce Bożej, to sobie z wszystkimi kłopotami poradzimy – mówił na spotkaniu z mediami biskup świdnicki Ignacy Dec.

Wzniosły koncert, a później koronacja

Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej odbędzie się już jutro w sobotę 13 maja w katedrze świdnickiej. Będzie jej przewodniczył polskojęzyczny wysłannik Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

– To będzie historyczne wydarzenie, które zapadnie głęboko w pamięć, więc chcemy, aby było właściwie przygotowane – podkreślał na konferencji koordynator ks. dr Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. – Spodziewamy się z terenu diecezji licznych delegacji z każdej ze 190 parafii, jesteśmy przygotowani na grupę do 2 tysięcy pielgrzymów. Na zewnątrz zostanie ustawiony specjalny telebim, a w środku przewidujemy specjalne ekrany w nawach bocznych. Zapraszamy wszystkich już przed godziną 10.00.

Wielką atrakcją i oprawą zewnętrzną uroczystości będzie koncert poprzedzający sumę koronacyjną. – Po raz pierwszy w historii naszego miasta będziemy gościć sławny Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, który po godzinie 10.00 rozpocznie w katedrze koncert. Potrwa ok. 45 minut, a po nim na placu przed katedrą zabrzmią hejnaliści, a następnie przejdzie procesja, która wyjdzie z rezydencji biskupa w stronę katedry, tak by o godz. 11.00 rozpocząć uroczystość. Wydarzenie będzie transmitowane w telewizji Trwam – poinformował dyrektor.

Obraz przedmiotem kultu od wieków

– Rok 2017 to rok szczególnych rocznic maryjnych. Z jednej strony w Polsce będziemy czcić 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Jasnogórskiej, z drugiej – ukoronujemy Matkę Bożą Świdnicką Uzdrowienia Chorych jako wotum za 100-lecie objawień w Fatimie – wyjaśnił biskup świdnicki Ignacy Dec. – Obraz pochodzi z II poł. XV wieku, był przez wieki czczony, mamy dokumentację historyczną, która zawiera opis wielu cudów dokonanych za jego pośrednictwem. Kult został wznowiony po II wojnie światowej z inicjatywy ks. prałata Dionizego Barana i trwa do dzisiaj. W każdy wtorek odbywa się specjalne nabożeństwo ku czci Matki Bożej Świdnickiej.

Głos zabrał również przewodnik katedralny, historyk i miejski radny Mariusz Barcicki. – Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych jest znany od wieków i darzony wielkim kultem w katedrze świdnickiej, jeden z najstarszych tego typu obrazów w Polsce. Jest on datowany przez historyków na rok 1480 – mówił.

Cudowny obraz ma potężną moc. – Prawdę o czuwaniu Matki Bożej Świdnickiej nad miastem wyraził artysta w obrazie, który dzisiaj wisi na ścianie kaplicy św. Józefa w katedrze. Widzimy tam kontury Świdnicy i nad nim jest wizerunek Matki Bożej, co oznacza, że ma ona w szczególnej opiece nasze miasto – dodał biskup świdnicki.

Korony i suknia dla Matki Bożej Świdnickiej

Autorem projektu i wykonawcą wotów stał się Mariusz Drapikowski, znany bursztynnik z Gdańska, którego korzenie rodzinne wywodzą się z diecezji świdnickiej. – Korony w stylu piastowskim na skronie Jezusa i Maryi są srebrne, pokryte grubą warstwą złota, i jak zaznacza artysta, posiadają szlachetne kamienie ofiarowane przez wiernych z diecezji – tłumaczył proboszcz świdnickiej katedry ks. prałat Piotr Śliwka. Suknia jest wykonana z jaspisu cesarskiego, stanowiąc jasną barwę szaty Matki Bożej oraz z naturalnego kamienia koralowego. W dolnej części szaty, jest wykorzystany kamień z groty św. Michała Archanioła z Monte Sant Angelo z Włoch, symbolizując walkę św. Michała Archanioła z szatanem. – Szczególnym wotem, który ofiarował artysta, bursztynnik z Gdańska dla szaty Matki Bożej, jest meteoryt księżycowy zbadany przez NASA, znajdujący się w części księżyca u stóp Matki Bożej – zaznaczył proboszcz i przypomniał, że 28 lipca 2016 roku Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Mszy św. dziękczynnej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na wałach Jasnogórskich, dokonał poświęcenia koron i sukni na XIV wieczny cudowny Obraz Matki Bożej Świdnickiej – „Maria in sole”, czyli Maryja w słońcu.

Pamiątki z koronacji

Z okazji koronacji będzie można kupić okolicznościowe materiały promocyjne. – Poczta Polska wydała specjalną kartkę okolicznością, a w dniu koronacji m.in. na stoisku przed katedrą będzie stosowany specjalny datownik, z jego odciskiem będzie można wysłać korespondencję – poinformowała Joanna Rupnicka, regionalny koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu.

Swój udział w organizacji ma też samorząd. – W nakładzie 2 tysięcy sztuk z okazji koronacji i 5. rocznicy ustanowienia św. Jana Pawła II patronem Świdnicy, wydano okolicznościową monetę – 7 denarów świdnickich – mówił Jacek Piekunko, dyrektor promocji miasta i turystyki w Świdnicy.

Więcej o monecie http://ws-24.pl/moneta-z-wizerunkiem-jana-pawla-ii/

Więcej o koronacji http://ws-24.pl/koronacja-maryi-juz-w-sobote/

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec

Wiadomości Świdnickie

PROGRAM:

13 maja, katedra świdnicka

godz. 10.00 – koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

godz.11.00 – Msza św. koronacyjna pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Legata Papieskiego

ok. godz. 12.30 – wspólny przemarsz uczestników uroczystości na teren Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy – wspólny piknik w ogrodzie seminaryjnym dla wszystkich uczestników uroczystości; koncert orkiestry dętej Music Label

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Ilość miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych w specjalnie przygotowanych strefach parkingowych jest ograniczona (miejsca parkingowe, tylko po okazaniu identyfikatora)

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPARKOWANIA NA TERENIE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO I PRZY KATEDRZE

W godz. 9.00 – 10.00 oraz 13.00 – 14.00 nastąpi wzmocnienie komunikacji miejskiej na liniach łączących osiedla: Zarzecze, Zawiszów, Osiedle Młodych z centrum miasta.

W dniu 13.05.2017r. uczestnicy obchodów Koronacji Obrazu Matki Bożej Świdnickiej będą mogli dojechać na w/w uroczystość z osiedli Zarzecze, Osiedle Młodych, Zawiszów, liniami autobusowymi MPK o numerach: 1, 6, 50, 51, 52, 53.

Po analizie rozkładu jazdy autobusów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” zwiększyło – w godzinach od 9.00 – 10.00 oraz powrotnych od 13.00 – 14.00 o dodatkowe 2 kursy linię „6”, tak by autobus odjeżdżał co 10 minut. Pozostałe linie autobusowe swoje regularne kursy mają co 15 minut.