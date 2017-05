Koronacja Maryi już w sobotę (JAK DOJECHAĆ)

Po raz pierwszy w historii naszej diecezji dokona się koronacja Matki Bożej Świdnickiej. Wyjątkowy obraz znajdujący się w katedrze słynie z licznych łask i uzdrawiania chorych.

Od marca trwa nowenna do Matki Bożej Świdnickiej, jak również peregrynacja kopii cudownego obrazu po poszczególnych parafiach naszego miasta

Uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Świdnickiej odbędzie się w sobotę 13 maja o godzinie 11.00 w katedrze świdnickiej. Będzie jej przewodniczył polskojęzyczny wysłannik, specjalny kardynał wybrany przez papieża. Wszystko po to, aby nie było barier językowych.

– Ojciec Święty Franciszek wyznaczył swojego legata na tę uroczystość, którym jest Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, były Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej – informuje redakcję ks. dr Daniel Marcinkiewicz, Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Koronacja będzie nowym rozdziałem w historii wyjątkowego obrazu, który znajduje się w jednej z kaplic katedry w Świdnicy

Najlepszy sposób na uzdrowienie

Obraz Matki Bożej Świdnickiej jest niezwykły i słynie z licznych łask dla chorych. Znajduje się on w bocznej nawie katedry świdnickiej, w „kaplicy marmurowej”. Maryja przedstawiona na obrazie stoi na księżycu, ubrana jest w błękitną wierzchnią szatę i czerwoną spodnią. Na lewym ręku trzyma Dziecię Jezus, a Dzieciątko lewą rączką chwyta rękę Matki, prawą zaś wspiera się na Jej biodrze. – Jako diecezja od kilku lat, idąc za wskazaniami biskupa świdnickiego Ignacego Deca jeszcze bardziej ożywiamy swoje nabożeństwo do Matki Bożej Świdnickiej, która od XVI wieku jest czczona w tytule „Matki Bożej uzdrowienia chorych” – przyznaje rzecznik kurii.

Korony już poświęcone

28 lipca 2016 Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Mszy św. dziękczynnej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na wałach Jasnogórskich, dokonał poświęcenia koron i sukni na XIV wieczny cudowny Obraz Matki Bożej Świdnickiej – „Maria in sole”, czyli Maryja w słońcu. – Warto wspomnieć, że w XVII wieku Matka Boża Świdnicka otrzymała srebrną, pozłacaną sukienkę, która została skradziona w 1969 roku. Inicjatorem powstania nowych szat i koron dla Obrazu Matki Bożej jest biskup Ignacy Dec, który kierując w 2015 roku list pasterski do wiernych diecezji, zachęcił ich do składania darów wotywnych i ofiar, które posłużyły w pewnej części do przyozdobienia koron i sukni – przypomina ks. dr Daniel Marcinkiewicz.

Autorem projektu i wykonawcą wotów jest Mariusz Drapikowski, bursztynnik z Gdańska, którego korzenie rodzinne wywodzą się z diecezji świdnickiej. Korony w stylu piastowskim na skronie Jezusa i Maryi są srebrne, pokryte grubą warstwą złota, i jak zaznacza artysta, posiadają szlachetne kamienie ofiarowane przez wiernych z diecezji. Suknia jest wykonana z jaspisu cesarskiego, stanowiąc jasną barwę szaty Matki Bożej oraz z naturalnego kamienia koralowego. W dolnej części szaty, jest wykorzystany kamień z groty św. Michała Archanioła z Monte Sant Angelo z Włoch, symbolizując walkę św. Michała Archanioła z szatanem.

– Szczególnym wotem, który ofiarował artysta, bursztynnik z Gdańska dla szaty Matki Bożej, jest meteoryt księżycowy zbadany przez NASA, znajdujący się w części księżyca u stóp Matki Bożej – zaznacza rzecznik.

To będzie historyczna chwila

W koronacji obrazu warto wziąć udział, bo jak podkreśla rzecznik kurii, waga tej uroczystość jest podniosła dlatego, że będzie to pierwsza koronacji w Diecezji Świdnickiej od momentu powołania jej do istnienia. – Pragnę przypomnieć, że Diecezję Świdnicką powołał Jan Paweł II w 2004 r. Każdy wierny będzie mógł wziąć w niej swój udział. Ksiądz Biskup wielokrotnie w Listach Pasterskich zapraszał wszystkich wiernych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu – mówi.

UWAGA! Informacje organizacyjne dla uczestników Koronacji Matki Bożej Świdnickiej

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPARKOWANIA NA TERENIE WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO I PRZY KATEDRZE

W godz. 9.00 – 10.00 oraz 13.00 – 14.00 nastąpi wzmocnienie komunikacji miejskiej na liniach łączących osiedla: Zarzecze, Zawiszów, Osiedle Młodych z centrum miasta.

W dniu 13.05.2017r. uczestnicy obchodów Koronacji Obrazu Matki Bożej Świdnickiej będą mogli dojechać na w/w uroczystość z osiedli Zarzecze, Osiedle Młodych, Zawiszów, liniami autobusowymi MPK o numerach: 1, 6, 50, 51, 52, 53.

Po analizie rozkładu jazdy autobusów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” zwiększyło – w godzinach od 9.00 – 10.00 oraz powrotnych od 13.00 – 14.00 o dodatkowe 2 kursy linię „6”, tak by autobus odjeżdżał co 10 minut. Pozostałe linie autobusowe swoje regularne kursy mają co 15 minut.

