Zlot Caravaningowy po raz trzeci

W Świdnicy w najbliższy weekend, czyli od 29 kwietnia do 2 maja, na terenie campingu przy ulicy Śląskiej i na innych obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się 3. Międzynarodowy Zlot Caravaningowy Świdnicka Majówka. Jeśli jesteś miłośnikiem caravaningu, kochasz podróżować i poznawać nowe miejsca oraz chętnie spędzasz aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu, to jest to impreza właśnie dla Ciebie.

Zlot to cztery dni dobrej zabawy, rywalizacji i zwiedzania. Organizatorzy gwarantują mnóstwo atrakcji i niezapomniane przeżycia w międzynarodowym towarzystwie.

W sobotę, 29 kwietnia odbędzie się uroczyste otwarcie zlotu oraz wieczorek integracyjny z poczęstunkiem. W niedzielę, 30 kwietnia na wszystkich uczestników będzie czekać wspólna zabawa, konkursy i turnieje. W poniedziałek, 1 maja odbędzie się wycieczka wyjazdowa, a na zakończenie dnia – wspólne biesiadowanie. Wtorek, 2 maja będzie ostatnim dniem imprezy. W tym dniu będzie możliwość zwiedzenia z przewodnikiem największych atrakcji turystycznych Świdnicy. Na koniec zlotu przewidziano wieczorek pożegnalny połączony z grillowaniem oraz wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursów, uhonorowanie najstarszego i najmłodszego uczestnika zlotu oraz wyróżnienie załogi, która przebyła największą odległość od miejsca zamieszkania do miejsca zlotu.

Więcej informacji na temat zlotu można uzyskać na stronie internetowej:

www.caravaning.ak-sudecki.pl.

