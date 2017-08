Zestaw do ratowania przekazany

We wtorek 8 sierpnia na terenie jednostki OSP Burkatów miało miejsce oficjalne przekazanie hydraulicznego zestawu ratownictwa medycznego. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest gmina Świdnica. Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWD 2014-2010, natomiast wartość zestawu to kwota 104 tys. zł. z czego aż 64% jest dofinansowane.

– Mam nadzieje, że nie będzie konieczności używania tego zestawu. Jednak, kiedy nadejdzie taka potrzeba będziemy mogli ze spokojnym oddechem powiedzieć, że było warto. Życie ludzie jest bezcenne, a tak ulokowane pieniądze pozwolą na jego ratowanie – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Drugą inwestycją, na którą czekają z niecierpliwością strażacy z OSP Burkatów, to przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4×4.