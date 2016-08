Zdrowa misja FIT ACADEMY !

Mamy świetną nowinę dla wszystkich dbających lub planujących zadbać o zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie.

Dla wszystkich, których interesuje to, jak prawidłowo się odżywiać i jaki mieć stosunek do sportu, jak dobrze o sobie myśleć i jak patrzeć na świat pozytywnie, czyli w skrócie, jak stać się szczęśliwym i zdrowym człowiekiem. Właśnie dla Was, w naszym cudownym mieście zupełnie niedawno powstało fantastyczne miejsce, gdzie swoje siły jednoczą specjaliści od psychodietetyki, diet couchingu, couchingu emocjonalnego oraz treningu sportowego i nie tylko. Zespół stanowią młodzi ludzie, których połączyła wspólna pasja, jaką jest zdrowy styl życia i propagowanie go na co dzień. „Jak nas widzą, tak nas piszą” – oceniając człowieka w pierwszym kontakcie, a często od tej oceny zależą ważne dla nas sprawy takie jak np. wymarzona praca, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na to, jak dana osoba prezentuje się na zewnątrz. I tu kolejna dobra nowina. O tym też pomyśleliśmy w teamie Fit Academy. W ramach kompleksowej usługi oferujemy możliwość zmiany wizerunku mając w swoich szeregach sympatyczne personal shopperki, które nie tylko doradzą, jaki typ fasonu oraz kolor ubrań pasuje do danej osoby, ale również udzielą profesjonalnego wsparcia podczas wymieniania garderoby, w zamierzeniu o kilka rozmiarów mniejszej;)

I ostatnia już wspaniała wiadomość dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dla Was mali milusińscy dajemy możliwość przeżycia fantastycznej przygody podczas tematycznych przyjęć urodzinowych oraz warsztatów kulinarnych, podczas których przekonujemy Was, że zdrowo może być pysznie i kolorowo.

Żyjemy szybko i bardzo często nie mamy czasu przyjrzeć się temu, co ląduje na naszych talerzach, a następnie żołądkach. Nie dajemy sobie również szansy na należyty relaks i wypoczynek. Jaki jest tego efekt? Oprócz mnożących się jak grzyby po deszczu alergii pokarmowych dotykających dzieci już w pierwszych etapach życia, coraz więcej maluchów i nastolatków choruje na choroby przewlekłe jak cukrzyca, celiakia czy choroby tarczycy. „ Cała nasza przygoda ze zdrowym odżywianiem i zmianą trybu życia na bardziej aktywny sportowo zaczęła się od diagnozy lekarskiej postawionej naszej niespełna 11-letniej córeczce. Wtedy to zabrzmiało jak wyrok, dziś jest „nie-chorobą”-bo tak żartobliwie nazywamy ostrą niedoczynność tarczycy w chorobie Hashimoto, na którą cierpi nasze dziecko. W świetle medycyny konwencjonalnej jest to choroba na całe życie, jednak pojawia się coraz więcej badań, które dowodzą, że odpowiednia dieta (w tym wypadku pozbawiona glutenu, cukru oraz laktozy) przynosi świetne rezultaty. Tak też było w przypadku naszej Julci, której wyniki po wprowadzeniu nowych zwyczajów żywieniowych, zaczęły bardzo szybko się poprawiać. Mogłabym wymieniać całą listę dobroczynnych skutków diety,aktywności fizycznej i życia „no stress”, takie jak stabilizacja wagi, zniknięcie uporczywych bólów głowy czy chroniczne zmęczenie, jednak za największy nasz sukces uważam dobre samopoczucie i uśmiech naszego dziecka.”- mówi Asia, współtwórczyni idei i współwłaścicielka Fit Academy. „Wiem, jak ciężko jest nie tylko dzieciom, ale również rodzicom przystosować się do nowej rzeczywistości w chorobie. Najtrudniej chyba jest odrzucić cukier, którym dzieci są bombardowane z każdej strony, i od którego są wręcz uzależnione. Ale i to wyzwanie udało nam się zakończyć zwycięstwem. Odkryliśmy fantastyczne zamienniki takie jak ksylitol, agawa czy daktyle i nie brakuje w naszej kuchni zdrowych smakołyków”-kończy Asia podgryzając apetyczne fasolowe brownie. „ Naszą misją jest pokazać dzieciom i ich bliskim, że nie są sami, że jest nas więcej,że warto się nawzajem wspierać, a choroba autoimmunologiczna to nie koniec świata.”dodaje Ania, od lat chorująca na celiakię, czyli nietolerancję glutenu. Fit Academy, to takie właśnie miejsce wsparcia i wymiany pozytywnej energii, gdzie systematycznie będą odbywać się ciekawe prelekcje dotyczące zdrowia oraz praktyczne zajęcia zdrowego gotowania. Prowadzimy nawet bloga kulinarnego, na którym umieszczamy przepisy przyjazne alergikom. Od września tego roku ruszy cykl warsztatów kulinarnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, na których będziemy tłumaczyć najmłodszym, że białe pieczywo z Nutellą to nie najlepszy sposób na początek dnia. Fit dnia dla Was kochani:)

