Zatrzymali sześć osób poszukiwanych

Nie stawiają się na czynności procesowe, takie jak chociażby przesłuchanie, ukrywają się w celu uniknięcia odbycia kary pozbawienia wolności, czy nie wracają do zakładów karnych z udzielonych im przepustek. Podstawy poszukiwań są różne, jednak ilość osób próbujących przechytrzyć wymiar sprawiedliwości wciąż jest spora.

Świdniccy policjanci w ciągu ostatniego weekendu zatrzymali na terenie naszego powiatu kolejnych sześć osób poszukiwanych. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni, w wieku od 23 do 28 lat. Ukrywali się oni przed sądem oraz prokuraturą. Trzej z nich mieli do odbycia kary pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz jednostek podległych z terenu naszego powiatu, od początku 2017 roku zatrzymali już 165 osób poszukiwanych.

źródło i foto KPP Świdnica