Zaginął Bury, właściciele proszą o pomoc

W sobotę, 4 lutego, około godziny 9:00 zaginął pies w okolicach ulic Gagarina / Ogrodowa (Wałbrzych). W chwili zaginięcia miał na sobie niebieską obrożę z napisem Tractive.

Pies wabi się Bury – jest to średniej wielkości kundel. Piesek jest przyjaźnie nastawiony do ludzi i nikomu nie zrobi krzywdy. Prośba o kontakt jeżeli ktokolwiek go widział lub znalazł.

Pies najprawdopodobniej pobiegł za sarną w okolicę Parku Książańskiego. Może przebywać na terenie Szczawna Zdrój/Wałbrzycha/Świebodzic. Wczoraj, 7 lutego około godziny 12:00 najprawdopodobniej Bury był widziany przez biegacza 1km poniżej stadniny koni w Książu w stronę Świebodzic.

Kontakt: 666 124 421