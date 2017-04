Z AZS-em Zielona Góra o I ligę!

Sobota, 22 kwietnia, godzina 18.00, hala na osiedlu Zawiszów. Naprzeciw siebie staną dwie bezapelacyjnie najlepsze drużyny II ligi. Przetrzebiony kontuzjami ŚKPR Świdnica podejmie AZS Zielona Góra. Zapowiadają się niezwykłe emocje. Podopieczni Grzegorza Garbacza obiecują, że na boisku zostawią serce i zdrowie, i apelują do kibiców, aby stworzyli na trybunach niezapomnianą atmosferę i ponieśli ich swoim dopingiem.

Ten mecz zasłużył na miano absolutnego hitu sezonu. ŚKPR Świdnica i AZS Zielona Góra mają olbrzymią przewagę nad resztą stawki. Legitymują się identycznym bilansem 24 zwycięstw i 1 porażki. Świdniczanie jedyną przegraną zanotowali w grudniu ubiegłego roku w Zielonej Górze (22:31). Akademicy ponieśli straty całkiem niedawno, bo 18 marca, gdy niespodziewanie ulegli w Koninie Startowi 22:23.

Zwycięzca meczu będzie bardzo blisko awansu, bo do rozegrania pozostanie już tylko jedna kolejka spotkań. Kto jest faworytem? Więcej szans trzeba dawać przyjezdnym. Świdnickie Szare Wilki dokonują bowiem niemal cudu, że pomimo koszmarnych problemów kadrowych utrzymują tempo akademików. Dość powiedzieć, że w trakcie sezonu ze składu ŚKPR-u najczęściej z przyczyn zdrowotnych wypadło aż siedmiu kluczowych graczy: bracia Kamil i Patryk Rogaczewski, Michał Grochowski, Marcin Mieczkowski, Artiom Yefimenko, Jakub Adamek i Piotr Kurasiński. Bez względu na problemy świdniczanie wierzą, że są w stanie wygrać i zrobić milowy krok do spełnienia marzeń całej sportowej Świdnicy. – W tym meczu damy z siebie wszystko – zapowiada Andrzej Brygier, najskuteczniejszy gracz ŚKPR-u.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje w tym ceremonia nagrodzenia medalami drużyny chłopców ŚKPR-u Świdnica, która wywalczyła tytuł mistrza Dolnego Śląska. Tradycyjnie nie zabraknie upominków dla kibiców. Wśród przygotowanych niespodzianek są bilety do kina Cinema 3d w Galerii Świdnickiej, vouchery do Kryształowej Gospody Kuflowej, Multipubu Biała Dama, pizzerii Przesiadka, restauracji Manufaktura, upominek od Galerii Świdnickiej oraz voucher na usługi z zakresu czyszczenia tapicerek firmy Abluo, należącej do naszego zawodnika, Kamila Rogaczewskiego.

CO: Mecz II ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica – AZS Zielona Góra

KIEDY: Sobota, 22.04.2017, godzina 18.00

GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1

BILETY: 5 zł – normalny, dzieci i młodzież co 18 lat – wstęp wolny

Kolejka 25, 2017-04-22, sobota

IIM1/169 ŚKPR Świdnica – KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

IIM1/170 Tęcza Kościan – MKS Żagiew Dzierżoniów

IIM1/171 SSRiR Start Konin – SPR Bór Oborniki Śląskie

IIM1/172 MKST Astra Nowa Sól – MKS Zagłębie II Lubin S.A

IIM1/173 SKF KPR Sparta Oborniki – LKS OSiR Komprachcice

IIM1/174 TS Zew Świebodzin – SKS Orlik Brzeg

IIM1/175 EUCO-UKS Dziewiątka Legnica – UKS Lider Swarzędz