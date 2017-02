Wstąpili do .Nowoczesnej

Radni powiatu świdnickiego, Magdalena Urbańska-Malucha i Tadeusz Szybiński, zostali członkami partii .Nowoczesna Ryszarda Petru. W najbliższym czasie w strukturach rady zostanie powołane koło radnych .Nowoczesnej. Tym samym partia Ryszarda Petru włączy się czynnie w zarządzanie powiatem świdnickim.

Od lewej Tadeusz Szybiński, Magdalena Urbańska-Malucha i przewodniczący świdnickiego koła .Nowoczesnej Wojciech Rut

Radni powiatu świdnickiego, Magdalena Urbańska-Malucha i Tadeusz Szybiński, zostali członkami partii .Nowoczesna Ryszarda Petru. W najbliższym czasie w strukturach rady zostanie powołane koło radnych .Nowoczesnej. Tym samym partia Ryszarda Petru włączy się czynnie w zarządzanie powiatem świdnickim.

– Mamy nadzieję, że do powstałego koła przyłączą się inni radni popierający program .N, przygotowani do podjęcia merytorycznej współpracy na zasadach sympatyków lub nowych członków partii – mówi Wojciech Rut, przewodniczący świdnickiego koła.

W zbliżających się wyborach samorządowych .Nowoczesna wystawi swoich kandydatów do wszystkich struktur. – Chcemy, żeby był to zespół nie tylko młodych, ambitnych ludzi, ale i doświadczonych społeczników, przygotowanych do wytężonej pracy – zaznacza przewodniczący i dodaje: – Zapraszamy do współpracy mieszkańców całego powiatu. Nasze szeregi cały czas się powiększają, ale jest miejsce dla aktywnych obywateli planujących poświęcić swój czas na pracę na rzecz Ziemi Świdnickiej. Wszystkich chętnych zapraszamy do biura .Nowoczesnej w Świdnicy ul. Trybunalska 2.