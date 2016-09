Wojewódzkie dożynki z Łokciem

Koncert zespołu Trubadurzy, piękne wieńce dożynkowe, pachnące bochny chleba, kolorowe stragany, regionalne produkty, gry i zabawy dla całej rodziny – to tylko krótka zapowiedź tego, co wydarzy się w niedzielę 4 września, podczas Dożynek Wojewódzkich w Krzyżowej. Przyjedź i spędź niedzielę razem z nami.

Doroczne święto plonów w gminie Świdnica, które w tym roku zyskało rangę Dożynek wojewódzkich rozpocznie uroczysta Msza Święta o g. 12.00, na terenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Krzyżowa to szczególne miejsce na mapie gminy Świdnica i Dolnego Śląska. Swoją sławę zyskała dzięki historycznej Mszy Świętej Pojednania z udziałem ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i pierwszego premiera RP Tadeusza Mazowieckiego. W 25. rocznicę tych wydarzeń, premier RP Ewa Kopacz i kanclerz Niemiec Angela Merkel otworzyły w Krzyżowej wystawę „Odwaga i Pojednanie”. W pierwszy weekend września do Krzyżowej przyjadą rolnicy, sadownicy i ogrodnicy z całego Dolnego Śląska, aby dziękować za zebrane tegoroczne plony.

– To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Dożynki gminne od wielu lat przepełnione są staropolską symboliką ludową świętem wszystkich rolników i mieszkańców naszej gminy. Gmina Świdnica to gmina o charakterze rolniczym. Na powierzchni 208 km2 ponad 11,86 tys. ha to grunty orne. Cieszymy się, że w niedzielę 4 września br. Krzyżowa w gminie Świdnica będzie najważniejszym punktem na mapie Dolnego Śląska i że będziemy mogli gościć dolnośląskich rolników i wielu gości w gminie Świdnica. Święto plonów pokazuje nam jak trudna jest praca polskiego rolnika, ale zarazem zwraca naszą uwagę na jej piękno i sens. Nasi rolnicy z powodzeniem sięgają po fundusze europejskie, modernizując i unowocześniając swoje gospodarstwa. Dla wszystkich uczestników dożynek w Krzyżowej przygotowane będą przez sołectwa gminy Świdnica stoiska ze specjałami i lokalnymi produktami, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem – podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Organizatorami Dożynek Wojewódzkich są: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, GOKSiR oraz sołectwo Gogołów. Zapraszamy, niedziela 4 września 2016 r, początek g. 12.00.