Wjechał na czerwonym powodując kolizję

Wczoraj o godz.17:55 kierujący pojazdem marki Mazda próbował w sposób nieuprawniony wjechać do Rynku mimo zapalonego czerwonego światła na sygnalizatorze. Próba zakończyła się kolizją z urządzeniem ograniczającym wjazd pod zakaz ruchu.

Z pojazdu od strony kierującego wysiadł mężczyzna i po obejrzeniu przyczyny zatrzymania przestawił pojazd. Po przybyciu na miejsce strażników za kierownicą siedziała już pasażerka, a mężczyzna szedł w zaparte, że to ona jechała tym samochodem. Pan nie posiadał przy sobie dokumentów, na miejsce przybyli policjanci. Mężczyzna do końca twierdził, że jest tylko świadkiem zdarzenia, dopiero po wskazaniu przez strażników kamer, które nagrały całe zdarzenie zmienił zdanie. Otrzymał mandat w kwocie 350 zł za spowodowanie zdarzenia drogowego, oraz policjanci prowadzą postępowanie w związku z brakiem uprawnień do kierowania pojazdem.

(J.B, SM)