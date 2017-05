W sobotę rusza przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania

W sobotę, 20 maja rozpoczną się prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Wodnej i Mieszka I. W zakresie poprawy bezpieczeństwa zostanie wykonane skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, z segregacją ruchu kołowego. Na każdym z wlotów będzie przejście dla pieszych.

Skrzyżowanie będzie doświetlone nowym oświetleniem drogowym. Pojawi się również nowe oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zagospodarowania terenu na ul. Mieszka I zostaną wykonane dwie zatoki autobusowe, na całym obszarze drogi objętej przebudową wymieniona zostanie jej konstrukcja (nowe chodnik i jezdnie). Przed samymi robotami drogowymi wykonane zostaną również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej w postaci sieci gazowej, wodociągowej, energetycznej, kanalizacji odwadniającej drogę oraz kolektorem deszczowym.

W tej części miasta wprowadzone zostaną zmiany polegające na wyznaczeniu tras objazdowych. Od strony Osiedla Zarzecze w stronę centrum miasta przejazd wyznaczony zostanie dwiema drogami:

– przez ul. Przemysłową do ul. Szarych Szeregów, ul. Esperantystów, ul. Łączną do ul. Wrocławskiej

– przez ul. Kliczkowską, Żelazny Most do ul. Wrocławskiej. Dla pojazdów cięższych niż 10 ton trasa poprowadzona jest dalej ul. Wrocławską do ul. Esperantystów, ul. Łączną do ul. Wrocławskiej.

Od strony centrum miasta, czyli z ul. Wrocławskiej wykorzystane zostaną te same trasy, tylko w przeciwnym kierunku. Dodatkowo wyznaczona będzie droga przejazdu z ul. Wrocławskiej przez plac Wolności, ul. Westerplatte, ul. Jodłową lub ul. Towarową.

W celu ułatwienia przejazdu komunikacji miejskiej zmieniony zostanie przebieg drogi głównej, polegający na tym, że pierwszeństwo uzyska przejazd na kierunku z ul. Kopernika (od osiedla Zarzecze) w stronę ul. Kliczkowskiej. Dodatkowo na ul. Kliczkowskiej wyznaczone zostaną tymczasowe przystani autobusowe zastępujące te z ul. Kopernika.

Odcinki ulic doprowadzające do placu budowy będą drogami bez przejazdu, czyli np. dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 6 i miejsc postojowych przed nią zlokalizowanych możliwy będzie jedynie od strony ul. Wrocławskiej, do parkingów przed targowiskiem dojazd od strony ul. Miłego Dnia, ul. Równej i ul. Zygmuntowskiej. Do ul. Mieszka I (nowa zabudowa mieszkaniowa, zakład rehabilitacji) od strony ul. Rzeźniczej. Do ul. Warszawskiej dojazd od strony ul. Kopernika przez most.

– Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie i zachowanie szczególnej ostrożności – mówi rzeczniczka świdnickiego magistratu.



fot. redakcja, źródło UM Świdnica