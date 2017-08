Ustalają przyczyny dzisiejszego wypadku

Policyjni biegli ustalają przyczyny wypadku, do którego doszło dzisiaj rano w Pszennie. W wyniku potrącenia ciężko ranny został jeden z mężczyzn wykonujący prace interwencyjne. Poszkodowanego zabrał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zdarzenia miało miejsce w okolicach ulicy Rolniczej w Pszennie. – To bardzo niebezpieczny punkt. Ciężko wyjechać z tej ulicy – mówią zgodnie okoliczni mieszkańcy. Nie wiadomo jeszcze co mężczyzna robił w tym miejscu. Policja i służby sprawdzają czy to właśnie tam miał wykonywać zlecone mu dzisiaj prace interwencyjne. Nie wykluczone, że mógł iść po paliwo potrzebne do kosiarki lub piły. Ponadto trwa ustalanie jak doszło do samego potrącenia. Na miejsce zdarzenia wezwano helikopter. Ratownicy zabrali poszkodowanego do Wrocławia. Jego stan może być ciężki. Na czas lądowania helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego droga była całkowicie zablokowana.