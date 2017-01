TWG coraz bliżej. Do Gimnazjum nr 3 przyjedzie flaga i znakomici goście

Spotkania z medalistami Igrzysk Olimpijskich Renatą Mauer-Różańską i Pawłem Rańdą uświetni przekazanie flagi The World Games w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy. Największa tegoroczna impreza sportowa w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Świdnica też będzie miała w niej swój udział. Lodowisko przy ulicy Śląskiej gościć będzie jazdę figurową na wrotkach i hokej na rolkach.

Przekazanie flagi TWG odbędzie się w ramach organizowanego przez szkołę już po raz czwarty Międzypokoleniowego Forum Lokalnych Sportowców. Impreza odbędzie się 23 stycznia o godzinie 10.00 w przyszkolnej hali. Mauer-Różańska i Rańda są ambasadorami TWG. – W święcie tym wezmą udział nie tylko uczniowie świdnickich szkół czy przedszkoli, ale również goście: pani. Beata Moskal – Słaniewska, prezydent Świdnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta Świdnica, Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Świdnica, Komisji Oświaty, prezesi świdnickich klubów sportowych oraz przyjaciele szkoły – zapowiada grono pedagogiczne G3.

Podczas specjalnie przygotowywanej gali gali goście obejrzą specjalne pokazy sportowe, przygotowane przez uczniów i świdnickich sportowców, poznają też ideę TWG. Dla dzieci i młodzieży zostanie przygotowane miasteczko sportowe, gdzie będzie można spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach nieolimpijskich.

Gospodarzem TWG 2017 jest Wrocław. Świdnicka część imprezy odbędzie się w drugiej połowie lipce. Przez pięć dni rozgrywany będzie turniej hokeja na rolkach z udziałem sześciu najlepszych narodowych reprezentacji mężczyzn. Dodatkowo 40 zawodników i zawodniczek wystartuje w czterech konkurencjach jazdy figurowej na rolkach (taniec – pary oraz jazda dowolna – soliści, soliści, pary). W sumie w Świdnicy rozdanych zostanie pięć kompletów medali.

The World Games nazywane jest olimpiadą sportów nieolimpijskich. Dla wielu dyscyplin to przedsionek do igrzysk. Zawodom towarzyszy wielkie zainteresowanie mediów. Relacje ze zmagań trafią do ponad 100 krajów na wszystkich kontynentach. O randze imprezy świadczy fakt, że patronuje jej Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Poprzednie edycje TWG organizowano między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii. W 2013 roku TWG po raz pierwszy zorganizowano w Ameryce Południowej. Gospodarzem było kolumbijskie Cali. Po Wrocławiu, w roku 2021 sportowców gościć będzie amerykańskie Birmingham, stolica stanu Alabama. The World Games będzie największą imprezą sportową w roku 2017 w Polsce.

W programie TWG jest 31 dyscyplin: bieg na orientację, bule, fistball, ju-jitsu, kajak polo, karate, korfball, kręgle, lacrosse, ultimate frisbee, łucznictwo, muay thai, narty wodne i wakeboard, piłka ręczna plażowa, pływanie w płetwach, przeciąganie liny, sportowe ratownictwo wodne, sporty bilardowe, gimnastyczne, wrotkarskie, lotnicze, squash, sumo, taniec sportowy, trójbój siłowy, unihokej i wspinaczka sportowe, a także – na zaproszenie gospodarzy, Wrocławia – futbol amerykański, kickboxing, wioślarstwo halowe i żużel.