Trująca roślina pod balkonem

Mieszkankę ul. Kilińskiego w Świdnicy zaniepokoiły rośliny rosnące na trawniku pod balkonem jednego z budynków. Interweniowali strażnicy miejscy.

Świdniczanka rozpoznała pod balkonem bieluń dziędzierzawą czyli popularną daturę, którą ktoś posadził w celach ozdobnych nie zdając sobie sprawy, że jest to silnie toksyczna i halucynogenna roślina. Zatruciom często ulegają dzieci, które mogą podczas zabawy przypadkowo zjeść nasiona tej rośliny.

9 sierpnia o godz. 9.55 kobieta drogą telefoniczną zwróciła się o pomoc do strażników miejskich. Ci natychmiast udali się we wskazane miejsce i potwierdzili że są to datury.

– O roślinach został poinformowany administrator terenu z prośbą o podjęcie stosownych działań. Po kilku godzinach pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Marii Curie Skłodowskiej poinformował dyżurną straży miejskiej, że rośliny zostały usunięte – mówi Jacek Budziszewski ze Straży Miejskiej w Świdnicy.