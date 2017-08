Tomasz Oleksy, trener Polonii-Stali Świdnica: Z każdym rywalem będziemy grali o trzy punkty!

Meczem na własnym obiekcie ze Śląskiem II Wrocław (wtorek, 15 sierpnia, godz. 17.00) piłkarze Polonii-Stali Świdnica rozpoczną nowy sezon w IV lidze. Jak w przededniu sezonu okres przygotowawczy, szanse swojego zespołu oraz całą ligową rywalizację ocenia szkoleniowiec biało-zielonych, Tomasz Oleksy?

Ocena okresu przygotowawczego…

Okres przygotowawczy w lecie jest bardzo krótki, raptem miesiąc czasu od pierwszego treningu do meczu mistrzowskiego. My mamy ten komfort, ze skład jest bardzo stabilny i dalej trzon drużyny będą tworzyć zawodnicy, którzy grali w zespole do tej pory. Nie chcę oceniać okresu przygotowawczego przez pryzmat wyników, bo te najważniejsze są w lidze, natomiast udało nam się ten okres solidnie przepracować, a w grze jest tendencja wzrostowa. Widać progres, to cieszy i daje nadzieję, na dobre wejście w sezon. Bardzo na to liczymy.

Cele na rundę i sezon…

Nie lubię określać celów w postaci miejsc czy punktów, bo nie wszystko od nas zależy, nie wiemy do końca jak się rozłożą siły w nowym sezonie. Skupiamy się na sobie, z tygodnia na tydzień na tym żeby być dobrze przygotowanym do następnego meczu i dać z siebie wszystko. Kibicom mogę obiecać, że w każdej kolejce, z każdym rywalem będziemy grali o trzy punkty! O realniejszych celach można porozmawiać w przerwie zimowej.

Kto jest faworytem IV ligi…

Według mnie IV liga „wschód” w tym sezonie będzie mocniejsza i bardziej wyrównana. Nie spodziewam się, aby któraś z drużyn „odjechała” reszcie, tak jak rok temu zespół z Gaci. Niewątpliwie jednak będą oni znowu jednym z faworytów do wygrania ligi. Mocni będą spadkowicze: Górnik, rezerwy Śląska, na pewno o czołowe lokaty będzie grał naszpikowany „ligowcami” beniaminek z Trzebnicy. Ale widzę też tam Nas! Stać nas na to, żeby podjąć rękawicę z każdym i grać o najwyższe cele.