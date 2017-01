Szlagier już w sobotę!

Można odliczać godziny do bardzo ciekawie zapowiadającego się pojedynku w II lidze siatkarek. W sobotę w hali na osiedlu Zawiszów trzecia w tabeli Polonia Świdnica podejmie lidera – AZS Uni Opole. Spotkanie ma kluczowe znaczenie w kwestii rozstawienia drużyn w decydującej fazie play-off.

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zespół z Opola ma na koncie 34 punkty, oczko więcej od Olimpii Jawor i dwa więcej od Polonii.

Dotąd rywalki przegrały tylko dwa mecze, w tym jeden z Polonią, w pierwszej rundzie rozgrywek. W listopadzie podopieczne Marka Olczyka wygrały 3:2, chociaż po dwóch partiach przegrywały 0:2. Czy podobne emocje będą towarzyszyły spotkaniu rewanżowemu. Przekonamy się w sobotę, 28 stycznia w hali na osiedlu Zawiszów. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17.00.

Przypomnijmy, że po zakończeniu rundy zasadniczej (Polonia zagra jeszcze w Jaworze z Olimpią) zespoły z miejsc 1-4 zmierzą się w play-offach wg. klucza 1-4, 2-3. Zespół z wyższego miejsca będzie miał handicap większej liczby meczów przed własną publicznością. Zwycięzcy zmierzą się jeszcze o pierwsze miejsce w lidze i awansują do kolejnej rundy play-off, z udziałem jeszcze ośmiu innych zespołów z pozostałych grup II ligi. Zwycięzcy tej rundy (pięć drużyn) awansują do finałowego turnieju barażowego o awans do I ligi. Z niego dwie najlepsze ekipy uzyskają przepustkę na wyższy poziom.

AZS Uni Opole 14 34 12-2 39:16 Olimpia Jawor 14 33 11-3 37:15 MKS Polonia Świdnica 14 32 10-4 38:21 Częstochowianka 14 26 10-4 32:23 Sokół Radzionków 14 22 8-6 30:26 Łaskovia 15 20 6-9 29:33 Zorza Wodzisław 14 9 2-12 19:39 Sokół 43 Katowice 14 8 3-11 15:37 Polonia Łaziska Górne 15 8 2-13 12:41

Następna kolejka (28.01): MKS Polonia – AZS Uni (sb. 17.00), Zorza – Olimpia, Sokół 43 Kat. – Częstochowianka, Łaskovia – Sokół Radz. Polonia Łaziska pauzuje