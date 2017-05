Święto dla rodzin

W ramach tegorocznych Dni Papieskich odbędzie się w Świdnicy Marsz dla Życia i Rodziny połączony ze Świętem Rodziny. – To nowa, radosna inicjatywa mająca na celu pokazanie piękna rodziny i jej wielką wartość społeczną oraz wychowawczą – zapowiadają Justyna i Paweł Dochniakowie z Komitetu Organizacyjnego Święta Rodziny.

Święto Rodziny odbędzie się w niedzielę, 14 maja. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Czas na rodzinę”. – Zależy nam, w tym dniu, na zachęceniu każdej rodziny do wspólnego wyjścia z domu i spędzenia czasu razem. Wspólna zabawa pozwala na pogłębianie relacji i budowanie silnych więzi. Święto Rodziny ma stwarzać do tego dogodne warunki, aby każdy znalazł coś ciekawego dla siebie i swoich bliskich – mówi Paweł Dochniak, pomysłodawca Święta Rodziny.

Wydarzenia składa się z dwóch części. Pierwszą jest 6. Marsz dla Życia i Rodziny. Po raz pierwszy zostanie on poprowadzony przez 25-osobową Orkiestrę Dętą z Dzierżoniowa. Uczestnicy wyruszą o godz. 15.00 z placu świętego Jana Pawła II w Świdnicy i przejdą ulicami miasta do Rynku, gdzie odbędzie się druga część imprezy podzielona na 3 bloki tematyczne.

W strefie rekreacji i zabawy dzieci będą mogły za darmo skorzystać z wielkich dmuchanych zjeżdżalni, uczestniczyć w konkursach z nagrodami, bawić się w tworzenie wielkich baniek mydlanych. W strefie ochrony rodziny swoje stanowiska będą miały zaproszone instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny i dbające o jej bezpieczeństwo.

Z kolei w strefie odpoczynku będzie można usiąść i jak zapewniają organizatorzy – dobrze zjeść. – Będzie darmowa grochówka – zaznaczają.

Nie zabraknie też koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Ponadto organizatorzy – Fundacja Małżeństwo Rodzina zapewniają szereg innych atrakcji np. loterię z ciekawymi nagrodami za samo uczestnictwo w święcie czy Rodzinny Turniej w „Mega Piłkarzyki”.

Festyn rozpocznie się ok. godziny 15.30 i potrwa do ok. godz. 18.00.

