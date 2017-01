Świdnickie kolędowanie już w sobotę

Po raz czwarty w świdnickiej katedrze, w okresie Świąt Bożego Narodzenia odbędzie się wieczór kolęd. Po niezapominanych dwóch koncertach w wykonaniu Rodziny Pospieszalskich oraz zeszłorocznego energetycznego występu góralskiego zespołu „Jazgot”, w sobotę 7 stycznia w katedrze wystąpi zespół „New Life’m”.

To zespół, w którym gra m.in. Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel i Robert Cudzich.

– Poprowadzi nas przez najpiękniejsze polskie kolędy rozpisane w wpadające w ucho aranżacje. Warto zauważyć, że dotychczasowa tradycja styczniowego, katedralnego kolędowania potwierdza, iż istnieje w nas potrzeba wspólnego kolędowania, cieszenia się dźwiękami i słowami znanych polskich pieśni bożonarodzeniowych. Także w tym roku serdecznie zapraszamy do udziału w kolędowaniu wszystkich Świdniczan. Na pewno będzie to dla nas kolejny piękny, ujmujący i wlewający w nasze serca pokój kolędowy wieczór. Warto zatem już dziś zarezerwować swój czas by z całą rodziną włączyć się w to ciekawe muzycznie i zarazem duchowo inspirujące wydarzenie – mówi ks. Krzysztof Ora, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej i dodaje: – Serdeczne podziękowania kieruję pod adresem p. Jana Jaśkowiaka, świdnickiego radnego, który z wielkim sercem włączył się w organizację tegorocznego Świdnickiego Kolędowania. Na czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego.

Koncert odbędzie się 7 stycznia o godz. 19.00 w katedrze świdnickiej. Wstęp wolny.