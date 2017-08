Świdnicki skwer zwyciężył

Skwer na placu 1000-lecia w Świdnicy zdobył zaszczytny tytuł „Modernizacji Roku”.

Gala wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Świdnicka inwestycja, czyli „Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego” zdobyła I miejsce w ogólnopolskim głosowaniu internetowym na najpopularniejsze modernizacje w Polsce w kategorii „Tereny zieleni”. – Wszystko dzięki mieszkańcom i przyjaciołom Świdnicy, którzy przez kilka tygodni systematycznie oddawali głosy – mówi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Miasto uhonorowane zostało również nagrodą specjalną dla inwestora, którą przyznał ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”.

– Nie mogło być inaczej – Ogród Różany to przestrzeń pięknie zagospodarowana, którą odtworzyliśmy wzorując się na wizerunku z lat 30-tych ubiegłego wieku. Przeobraziliśmy zaniedbany, zniszczony skwer w miejsce odpoczynku i rekreacji, z niezwykłą dbałością podchodząc do estetyki i zieleni – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Konkurs „Modernizacja Roku” to okazja do promocji najciekawszych dokonań polskich inwestorów, projektantów i wykonawców w zakresie modernizacji, rewitalizacji, remontów czy renowacji i przeobrażania obiektów i przestrzeni. Liczba nadsyłanych zgłoszeń z całego kraju świadczy o randze konkursu. W tym roku spośród 400 zgłoszeń, jedynie tylko około 80 zostało zakwalifikowanych do finału.

Nagrody w konkursie zostały przyznane w 13 kategoriach. Jury nagrodziło najlepszą modernizację w każdej z nich, a internauci, poprzez głosowanie, wybrali nagrodę publiczności. – Dziękujemy za wszystkie głosy oddane na świdnicką modernizację –„Zagospodarowanie skweru na pl. 1000-lecia Państwa Polskiego” – dodaje rzeczniczka.