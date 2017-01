Świdnicka Orkiestra z Patrycją Markowską (LICYTACJE)

Już tylko niespełna tydzień pozostał do rozpoczęcia 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

fot. nadesłane

W niedzielę 15 stycznia Galeria Świdnicka, oficjalny sztab prowadzony przez Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Klub Sportowy G4 połączą siły, by koncertowo poprowadzić 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

O godzinie 11.00 przy ul. Krzywoustego (os. Zawiszów) wystartuje impreza skierowana przede wszystkim do fanów motoryzacji. Na specjalnie przygotowanym, zamkniętym odcinku drogi odbędą się przejazdy samochodów rajdowych, spotkania z zawodnikami, licytacje atrakcyjnych gadżetów, a wszystko we wspaniałej atmosferze i przyjemnie głośnym ryku silników.

Główna impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 w Galerii Świdnickiej. Na scenie wystąpią niezastąpione świdnickie zespoły folklorystyczne, bez których nie zagrał chyba żaden finał WOŚP, czy młodzi wokaliści Studia Muzycznego „Katharsis”. Na terenie centrum nie zabraknie propozycji dla dzieci w postaci zabaw, animacji, malowania buziek i innych atrakcji. Dodatkowo przygotowane będą stoiska kosmetyczne dla Pań.

Wisienką na torcie imprezy będzie koncert niezwykłej artystki Patrycji Markowskiej, która wraz z zespołem zagra ok. godziny 18.00. Po koncercie na pewno znajdzie się chwila na rozdanie autografów.

Finał imprezy to tradycyjnie światełko do nieba. O godzinie 20.00 przed wejściem do Galerii Świdnickiej od strony ulicy Miłego Dnia podziwiać będzie można profesjonalny pokaz sztucznych ogni.

Jednak żaden finał WOŚP nie może odbyć się bez licytacji, które w dużym stopniu zasilają puszki do których w tym roku zbierane są pieniążki dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Oto wstępna lista fantów oraz darczyńców, która z każdym dniem się powiększa.

2 vouchery na weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem, trzydaniową kolacją, dostępem do strefy SPA, masażami oraz powitalną butelką wina musującego

w Pałac Jugowice LUXURY HOTEL**** o wartości 700zł każdy.

Profesjonalny pokaz sztucznych ogni o wartości 2000zł. 2 odśnieżarki spalinowe ufundowane przez LEROY MERLIN Świdnica o wartości 759zł każda. Vouchery do restauracji Manufaktura, Kryształowa Gospoda Kuflowa, DaGrasso o wartości 200zł każdy. 4 vouchery od partnerów firmy Souvre na zabieg liftingująco – nawilżający złotą maską kolagenową połączony z masażem przeciwzmarszczkowym twarzy o wartości 150zł każdy 2 miesięczne karnety do klubu FITNESS WORLD o wartości 99zł każdy. Bon Urodzinowy od GEO-ZABAWY na przyjęcie urodzinowe pełne prehistorycznych atrakcji dla dzieci o wartości 300zł. Voucher do wykorzystania na dowolne zajęcia w Centrum Fitness BODY ART o wartości 200zł. 2 vouchery na zabieg elektrokoagulacji w Instytucie Zdrowia i Urody YASUMI o wartości 200zł każdy. Gadżety rajdowe ufundowane przez Klub Sportowy G4. Obraz z motywem Czerwonego Barona namalowany przez Roberta Kuklę. Obrazy autorstwa Franciszka Jowika. Obraz autorstwa Andrzeja Andrzejewskiego. Piękne rzeźby ze szkła wykonane przez Magdalenę i Andrzeja Kucharskich. 5 podwójnych zaproszeń na udział w nagraniu serialu Pierwsza Miłość w Studiu ATM Gadżety filmowe oraz podwójne wejściówki do kina Cinema 3D. 2 dziesięcio-wejściowe karnety na lodowisko ufundowane przez OSiR Świdnica. Specjalnie przygotowane torty w kształcie serca ufundowane przez Cukiernię KASIA. Voucher na 50zł do wykorzystania przy barze oraz wyjątkowe piwo – Porter Jubileuszowy ze szwestką, uwarzony z okazji 170-lecia Browaru Zamkowego w Cieszynie i długo leżakowany z suszonymi śliwkami węgierkami, konfekcjonowany w eleganckim etui razem z dedykowanym kielichem przekazany przez pub Biała Dama. Pamiątkowe gadżety związane z historią Świdnicy przekazane przez

Panią Prezydent Beatę Moskal – Słaniewską.