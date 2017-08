Świdnica czeka na nowych mieszkańców

Miasto Świdnica oferuje na sprzedaż kolejne grunty pod zabudowę jednorodzinną na nowym Osiedlu Na Wzgórzu, przy ul. Sudeckiej. Przetargi na zakup trzynastu działek odbędą się 29 września oraz 6, 13 i 20 października tego roku w pokoju 310, Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49.

Pierwsza działka na nowo powstającym osiedlu została sprzedana w czerwcu 2015 roku. Od tamtego czasu swoich nabywców znalazło do tej pory piętnaście nieruchomości. Atrakcyjne grunty pod zabudowę jednorodzinną będą przedmiotem przetargów zaplanowanych we wrześniu i październiku. Pod młotek pójdzie trzynaście działek o powierzchni od 0,0775 ha do 0,1828 ha. Zainteresowanie jest spore, dlatego chętnych do wzięcia udziału w przetargu zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami (pok. 229, nr tel. 74/856 28 84). – Mniejsze miasto to przyjazna atmosfera, wygoda życia, indywidualne podejście do mieszkańca oraz dobra jakość oferty edukacyjnej, kulturalnej i atrakcyjne możliwości spędzania czasu wolnego. W moim przekonaniu teren pomiędzy ulicami Bystrzycką a Westerplatte to jedno z bardziej malowniczych miejsc w Świdnicy, z przepięknym widokiem na góry – zachęca do zamieszkania w Świdnicy prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. Wszystkie działki, które są przedmiotem przetargu, posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną tj. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości.