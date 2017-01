Stop dopalaczom

Do 3 lutego w holu świdnickiego dworca można oglądać edukacyjną wystawę zorganizowaną przez Straż Miejską w Świdnicy.

Pomimo wszelkich akcji edukacyjnych dopalacze wciąż stanowią zagrożenie. W kraju cały czas odnotowuje się przypadki zatruć tymi substancjami psychoaktywnymi. Wśród młodych ludzi ich zażywanie to prawdziwa plaga. Właśnie dlatego o dopalaczach jest mowa w szkołach.

Świdnicka Straż Miejska wyszła naprzeciw temu zjawisku i kontynuuje akcję edukacyjną. Razem ze świdnickimi instytucjami, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwem Powiatowym była organizatorem konkursu plastyczno-literackiego „Jestem cool dopalacze nie ściągną nas w dół”, a teraz zaprasza na wystawę prac jego uczestników. – Prezentacja ma miejsce w holu dworca PKP Świdnica Miasto, będzie trwać do 3 lutego. Autorami wystawionych prac są gimnazjaliści z powiatu świdnickiego. Tematyka wyeksponowanych w formie plakatu i komiksu prac związana jest właśnie z hasłem przewodnim przeprowadzonego konkursu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy, szczególnie ludzi młodych, by uświadomili sobie jak niebezpiecznym dla zdrowia jest używanie dopalaczy – mówi Jacek Budziszewski ze Straży Miejskiej w Świdnicy.