Sto nowych kasków dla gości lodowiska

Kolejny nowy sprzęt zasilił lodowisko Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po „pingwinkach” – chodzikach do nauki jazdy na łyżwach obiekt wzbogacił się o sto kasków ochronnych.

Na zakupy wydano 8 tysięcy złotych. Inwestycję wspólnie sfinansował ŚOSiR i Urząd Miejski w Świdnicy. – Zależy nam na podwyższaniu jakości naszych usług oraz zadowoleniu i bezpieczeństwie użytkowników. Po ostatnich zakupach posiadamy łącznie blisko 150 kasków, które bezpłatnie można wypożyczyć przed wejściem na taflę. Gorąco do tego zachęcam i apeluję do rodziców i opiekunów, aby namawiali swoje pociechy do korzystania z kasków – mówi Jerzy Żądło, dyrektor ŚOSiR-u. Orędownikiem jazdy w kaskach jest również Mariusz Kuc – radny Rady Miejskiej w Świdnicy, nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy i instruktor jazdy na łyżwach. To jego interpelacja pomogła w znalezieniu w miejskiej kasie dodatkowych funduszy za zakupy.

Otwarty pod koniec października sezon zapowiada się na lepszy od poprzedniego. Do końca grudnia lodowisko odwiedziło już ponad 51 tysięcy osób

Przypomnijmy, że lodowisko czynnej jest codziennie od godziny 8.00 do 21.00. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30 z obiektu korzystają uczniowie szkół. Ślizgawki ogólnodostępne startują o 15.30, 17.00, 18.30, 20.00 w dni robocze oraz: 8.00 (promocja 120 minut w cenie jedne go biletu), 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00 w weekendy i ferie zimowe. Ceny biletów jednorazowych dla użytkowników indywidualnych wynoszą od 3 do 8 złotych. Na miejscu można wypożyczyć i naostrzyć łyżwy. Wypożyczenie chodzika dla dzieci do lat 10 – 4 zł.