ŚKPR Świdnica mistrzem Polski!!! (FOTO)

To się stało naprawdę. Juniorzy młodsi ŚKPR-u Świdnica po heroicznej walce sięgnęli po tytuł mistrza Polski. Na turnieju Final Four w wypełnionej do ostatniego miejsca hali na osiedlu Zawiszów najpierw pokonali Wisłę Płock, a następnie wielkim finale po dwóch seriach rzutów karnych okazali się lepsi od Siódemki Miedzi Legnica. Data 3 czerwca 2017 roku zapisze się w annałach świdnickiego sportu!



ŚKPR Świdnica – Wisła Płock 22:20 (11:10)

Przebieg meczu: 5′ 1:1, 10′ 3:1, 15′ 5:4, 20′ 7:7, 25′ 8:9, 30′ 11:10, 35′ 11:11, 40′ 14:12, 45′ 17:15, 50′ 19:16, 55′ 21:19, 60′ 22:20

ŚKPR: Matlęga – Chmiel 6, Starosta 6, Borowski 6, Paleń 2, Zaremba 1, Kopyciak 1, Ingram, Kozak, Kulon, Etel, Wieczorek

MVP meczu: Matlęga

Kary: 8 minut

Karne: 5/4

ŚKPR Świdnica – Siódemka Miedź Legnica 26:26 (13:16), karne 4:3

Przebieg meczu: 5′ 1:3, 10′ 3:6, 15′ 5:8, 20′ 8:10, 25′ 12:13, 30′ 13:16, 35′ 16:18, 40′ 18:19, 45′ 19:23, 50′ 21:24, 55′ 25:25, 60′ 26:26

ŚKPR: Matlęga, Jabłoński – Chmiel 5, Kozak 5, Kulon 4, Starosta 4, Borowski 4, Kopyciak 3, Paleń 3, Wieczorek 2, Ingram, Zaremba, Pierzak, Etel, Pęczar

MVP meczu: Karol Kozak

Karne: 9/6

Kary: 8 minut

Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Terebuna i Patryka Dębowczyka nie była wymieniana w gronie faworytów. ŚKPR, znalazł się w Final Four obok takich firm jak Wisła Płock, MTS Kwidzyn i Siódemka Miedź Legnica. Prawo organizacji turnieju finałowego okazało się jednak potężnym handicapem. Hala Zawiszów dosłownie kipiała, a niesione fantastycznym dopingiem Szare Wilki wzniosły się na szczyty.

W piątkowym półfinale świdniczanie wykonali tytaniczną prace w obronie i dzięki temu pokonali 22:20 (11:10) bardzo wysoki i starannie wyselekcjonowany zespół z Płocka. Sobotni finał z Siódemką Miedzią Legnica okazał się meczem godnym największych imprez. ŚKPR cały czas gonił wynik. Jeszcze na kwadrans przed końcem przegrywał czterema bramkami, ale w końcówce nie tylko odrobił straty, ale nawet był o włos od przechylenia szali na swoja korzyść w regulaminowym czasie gry. Gdy to się nie udało, sędziowie zarządzili rzuty karne. W szóstej kolejce Adam Chmiel pokonał golkipera Miedzi i chwilę później utonął w ramionach kolegów. Bohaterów było jednak zdecydowanie więcej. Każdy z zawodników dołożył swoją cegiełkę do końcowego sukcesu. Wielki głaz dostawił Jakub Matlęga, który został uznany nie tylko najlepszym bramkarzem turnieju, ale również najwszechstronniejszym zawodnikiem (MVP)!

– Dla nas celem minimum na ten sezon była ósemka w Polsce – skromnie mówił trener Terebun, – Przyznaję, że jeszcze do końca nie dociera do mnie to, co się stało – wyznał dobrych kilka godzin po finale.

Brązowe medale wywalczyli młodzi szczypiorniści z Płocka. Najgorsze, czwarte miejsce przypadło MTS-owi Kwidzyn, który przed turniejem uznawany był za jednego z faworytów imprezy.

Wyróżnienia indywidualne

Najlepsza siódemka turnieju

Jakub Matlęga (ŚKPR) – Wojciech Styrcz (Siódemka Miedź), Dawid Dereszkiewicz (Kwidzyn), Paweł Paterek (Siódemka Miedź), Krzysztof Młodziejewski (Wisła), Michał Zając (Siódemka Miedź), Filip Wadowski (Kwidzyn)

Najlepszy bramkarz: Jakub Matlęga (ŚKPR)

Najlepszy strzelec: Filip Wadowski – 23 gole (Kwidzyn)

MVP turnieju: Jakub Matlęga (ŚKPR) sic!

Finał Mistrzostw Polski juniorów młodszych

Turniej w Świdnicy (2-3.06)

Półfinały: ŚKPR Świdnica – Wisła Płock 22:20 (10:10), Siódemka Miedź Legnica – MTS Kwidzyn 40:38 (19:19)

Mecz o 3. miejsce: Wisła Płock – MTS Kwidzyn 24:23 (14:13)

Mecz o 1. miejsce: ŚKPR Świdnica – Siódemka Miedź Legnica 30:29 po rzutach karnych (26:26, 13:16)

Oto Mistrzowie Polski

Bramkarze: Wojciech Jabłoński, Jakub Matlęga, Rafał Wiszniowski

Gracze z pola: Sebastian Borowski, Adam Chmiel, Olgierd Etel, Aleksander Ingram, Rafał Kopyciak, Karol Kozak, Rafał Kulon, Jan Lepka, Maksymilian Paleń, Dawid Pęczar, Jakub Pierzak, Mikołaj Schwartz, Paweł Starosta, Damian Starowicz, Szymon Sokołowski, Karol Wieczorek, Jakub Zaremba

foto Daniel Gębala