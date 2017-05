ŚKPR czekają baraże

Wicemistrz IV grupy II ligi – MOSiR Bochnia stanie na drodze ŚKPR-u Świdnica w pierwszej rundzie baraży o awans do I ligi. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wyznaczył terminy spotkań na 17 i 20/21 maja. Gospodarza pierwszego meczu wyłoni w środę, 10 maja losowanie.



W ostatnich dniach środowisko piłki ręcznej kipiało od plotek. Pojawiały się informacje o niezgłoszeniu się niektórych zespołów do baraży lub rezygnacji z awansu do I ligi. W związku z brakiem spadków z PGNiG Superligi i możliwym zaproszeniem do jej grona dwóch kolejnych zespołów aktualnie występujących w I lidze oraz planami powołania Młodej Superligi, sugerowano że, rozgrywanie baraży będzie niepotrzebne, a bezpośrednią promocję do I ligi może uzyskać więcej drużyn. Wszystkie te domysły okazały się jednak błędne.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywek II ligi ZPRP podjął decyzję o przeprowadzeniu dwustopniowych baraży. W pierwszej rundzie zagrają między sobą wicemistrzowie II ligi. Zwycięzcy zmierzą się z trzecimi od końca drużynami I ligi. Terminy baraży pierwszego stopnia ustalono na 17 i 20/21 maja. Terminy baraży drugiego stopnia nie są jeszcze znane.

Rywal ŚKPR-u – MOSiR Bochnia w rozgrywkach II ligi grupy IV zajął drugie miejsce z bilansem: 22 mecze, 35 punktów, 17 zwycięstw, 1 remis, 4 porażki. Bezpośredni awans na zaplecze PGNIG Sueprligi uzyskał Viret CMC Zawiercie, który zdystansował Bochnię o trzy punkty. Sześć punktów mniej od rywala Szarych Wilków zgromadziła trzecia w stawce AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce.

I RUNDA BARAŻY O AWANS DO I LIGI

Terminy: 17, 20/21.05

ŚKPR Świdnica – MOSiR Bochnia*

Orkan Ostróda – AZS UW Warszawa*

* gospodarza pierwszego meczu wyłoni losowanie 10.05

II RUNDA BARAŻY O AWANS DO I LIGI

Terminy: ??

ŚKPR/Bochnia – 12. zespół I ligi grupy B*

Orkan/AZS UW – 12 zespół I ligi grupy A*

* gospodarzami pierwszych meczów będą drugoligowcy