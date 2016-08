Punktowali w delegacjach

W trzeciej kolejce piłkarskiej IV ligi naszym zespołom zdecydowanie lepiej wiodło się na wyjazdach. Zwycięstwa z obcych boisk przywieźli gracze Polonii-Stali Świdnica i AKS-u Strzegom. Beniaminkowie – Victoria Świebodzice i Karolina Jaworzyna – nie wykorzystali atutu własnego boiska i przegrali.





Pogoń Oleśnica – Polonia-Stal Świdnica 0:2 (0:0)

Bramki: 0:1 Ł. Kot 55′, 0:2 G. Borowy 61′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Klemiński, Salamon, Ł. Kot, Sowa, Szuba (84′ Mazanka), Łuszkiewicz (88′ Smutek), Jagieła (81′ Mordasiewicz), G. Borowy (89′ Gładysz), Myrta (75′ Filipczak)

Karolina Jaworzyna – GKS Kobierzyce 1:5 (1:2)

Bramki: 0:1 Jasiński 11′, 0:2 Rokicki 35′, 1:2 Salamon 44′, 1:3 Rokicki 57′, 1:4 Rokicki 81′, 1:5 Jamrozowicz 83′

Karolina: Wajdzik – Czernicki, Mrowiec, Salamon, M. Rosiak (70′ Tymcik), Mróz (81′ Rogowski), Ptak, Roszak, J. Rosiak (83′ Ignatowicz), Borowy, Schmidt

Victoria Świebodzice – Bielawianka 2:3 (0:3)

Bramki: 0:1 Prokop 5′, 0:2 Płaski 27′, 0:3 Prokop 36′, 1:3 Sadowski 75′, 2:3 Traczykowski 90′

Victoria: Bielak – Sadowski, Niemczyk, Rosicki (46′ Borgoń), Szyszka, Błaszczak, Słapek (46′ Michnicki), Błażyński, Khodzhamkulov, Bałut (87′ Borowiec), Traczykowski

GKS Warta Bolesławiecka – AKS Strzegom 0:4 (0:1)

Bramki: 0:1 Sudoł 8′, 0:2 Uszczyk 58′, 0:3 Powroźnik (samobójcza) 82′, 0:4 M. Wasilewski +90

AKS:Kretkowski – Durajczyk, Gołąbek (D. Krzyżanowski), Sudoł, Sabat, Krupnik (Dominiak), Domaradzki, Alwin (Górowski), Szerszeń (Uszczyk), A. Wasilewski (Sobczak), Kloc (M. Wasilewski)

Polonia-Stal wygrała 2:0 w Oleśnicy. Losy meczu rozstrzygnęły się w drugiej połowie, kiedy świdniczanie zdominowali przeciwników. W 55. minucie Łukasz Kot strzałem głową sfinalizował dośrodkowanie Wojciecha Sowy z rzutu rożnego, a sześć minut później Grzegorz Borowy plasowanym strzałem z dziesięciu metrów ustalił wynik meczu. Biało-zieloni mieli potem jeszcze kilka dogodnych sytuacji, ale pod bramka Pogoni zabrakło skuteczności. Gospodarze najbliżej zdobycie gola byli w pierwszej połowie, gdy po zamieszaniu w polu karnym zmierzającą do bramki piłkę w ostatniej chwili wybił Andrij Kozaczenko. – To był zdecydowanie lepszy mecz od poprzednich, w których nasi rywale „parkowali autobus” i bronili się całą drużyną – ocenił Tomasz Oleksy, trener Polonii-Stali. – Po zdobyciu bramki ze stałego fragmentu grało nam się zdecydowanie łatwiej. Przeciwnik się otworzył, próbował atakować większą liczbą zawodników, a my mogliśmy ustawić się głębiej i grać swoją grę.

Jaworzyńskiej Karolinie kompletnie nie wyszedł mecz z GKS-em Kobierzyce. Porażka 1:5 była bardzo bolesna. – Cały czas płacimy frycowe. Musimy wystrzegać się indywidualnych błędów, bo na tym poziomie niemal zawsze kończą się stratą bramki. Cieszę się jednak, że gramy w piłkę. Nie bronimy się. Lepsze wyniki na pewno przyjdą – komentuje trener Karoliny, Tomasz Idziak.

Bardzo ciekawy mecz obejrzeli kibice w Świebodzicach. W pierwszej połowie Victoria nie miała wiele do powiedzenia i przegrywała z Bielawianką już 0:3. Po zmianie stron podopieczni Macieja Jaworskiego zagrali zdecydowanie lepiej i zdołali zbliżyć się na 2:3. Na więcej zabrakło czasu. Co ciekawe oba zespoły nie wykorzystały rzutów karnych. Goście strzelali w 45. minucie przy stanie 0:3, a miejscowi (Wojciech Błażyński) w 85. minucie przy stanie 1:3.

Nasz jedynak w grupie zachodniej – AKS Strzegom na razie ma problem z ustabilizowaniem formy, a wysokie zwycięstwa przeplata wysokimi porażkami. Tym razem była „górka”. Strzegomianie rozgromili na wyjeździe 4:0 GKS Warta Bolesławiecka. – Spłynęło na nas wiele słów krytyki po wysoko przegranym spotkaniu z Orkanem (od redakcji 1:7). Odbyłem z chłopakami bardzo poważną rozmowę i już na treningach widziałem, jak poważnie i ambitnie podchodzą do kolejnego meczu. W konfrontacji z drużyną z Warty Bolesławieckiej postanowiłem dać szansę gry od początku praktycznie tym samym zawodnikom, by mogli się zrehabilitować i udowodnić, że wysoka porażka była tylko wypadkiem przy pracy – skwitował na oficjalnej stronie internetowej AKS-u, trener Jarosław Krzyżanowski.

IV liga, grupa wschodnia

3. kolejka (27-28.08): Pogoń Oleśnica – Polonia-Stal Świdnica 0:2 (0:0), Karolina Jaworzyna – GKS Kobierzyce 1:5 (1:2), Victoria Świebodzice – Bielawianka 2:3 (0:3), Orzeł Sadowice – Bystrzyca Kąty Wrocławskie 1:2 (0:0), MKP Wołów – Foto Higiena Gać 2:3 (1:0), Unia Bardo Śl. – Wiwa Goszcz 4:3 (1:3), Piast Nowa Ruda – Sokół Marcinkowice 1:3 (1:0), Orzeł Ząbkowice – Sokół Wielka Lipa 2:0 (0:0)

1. Foto Higiena Gać (s) 3 9 3-0-0 8:3

2. Bielawianka 3 7 2-1-0 6:3

3. Polonia-Stal Świdnica (s) 3 7 2-1-0 5:2

4. GKS Kobierzyce 3 6 2-0-1 12:2

5. Unia Bardo Śl. (b) 3 6 2-0-1 8:7

6. Victoria Świebodzice (b) 3 4 1-1-1 5:3

7. MKP Wołów (b) 3 4 1-1-1 4:4

8. Orzeł Ząbkowice 3 4 1-1-1 3:3

9. Pogoń Oleśnica 2 3 1-0-1 3:3

10. Sokół Marcinkowice (b) 2 3 1-0-1 3:4

11. Karolina Jaworzyna (b) 3 3 1-0-2 5:7

12. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 3 3 1-0-2 4:7

13. Wiwa Goszcz (b) 3 2 0-2-1 4:5

14. Piast Nowa Ruda 3 2 0-2-1 3:5

15. Sokół Wielka Lipa 3 1 0-1-2 2:6

16. Orzeł Sadowice (b) 3 0 0-0-3 1:12

Następna kolejka (3-4.09): Victoria – Unia (sb. 17.00), Polonia-Stal – Piast (sb. 17.00), Foto Higiena – Karolina (nd. 17.00), Bystrzyca – Wołów, Bielawianka – Sokół W. L., Kobierzyce – Pogoń, Sokół M. – Orzeł Z., Wiwa – Orzeł S.

IV liga, grupa zachodnia

3. kolejka (27-28.08): GKS Warta Bolesławiecka – AKS Strzegom 0:4 (0:1), Orla Wąsosz – Chrobry II Głogów 3:0 (1:0), Włókniarz Mirsk – Lotnik Jeżów Sudecki 2:0 (1:0), Stal Chocianów – Zamet Przemków 1:0 (1:0), Apis Jędrzychowice – Karkonosze Jelenia Góra 4:3 (1:0), Piast Wykroty – Granica Bogatynia 2:4, Orkan Szczedrzykowice – Nysa Zgorzelec 4:0 (2:0), Sparta Grębocice – Zagłębie II Lubin 1:8

1. Orkan Szczedrzykowice 3 9 3-0-0 13:1

2. Zagłębie II Lubin (s) 3 7 2-1-0 11:3

3. Apis Jędrzychowice (b) 3 7 2-1-0 9:3

4. Orla Wąsosz (b) 3 7 2-1-0 4:0

5. Stal Chocianów (b) 3 7 2-1-0 5:2

6. AKS Strzegom 3 6 2-0-1 10:7

7. Karkonosze Jelenia Góra (s) 3 4 1-1-1 7:5

8. Włókniarz Mirsk 3 4 1-1-1 2:2

9. Piast Wykroty (b) 3 3 1-0-2 8:9

10. Chrobry II Głogów 3 3 1-0-2 5:7

11. Granica Bogatynia 3 3 1-0-2 5:7

12. Sparta Grębocice (b) 3 3 1-0-2 6:13

13. Nysa Zgorzelec (b) 3 2 0-2-1 0:4

14. GKS Warta Bolesławiecka (b) 3 1 0-1-2 3:8

15. Zamet Przemków (b) 3 1 0-1-2 2:8

16. Lotnik Jeżów Sudecki 3 0 0-0-3 1:12

Następna kolejka (3-4.09): AKS – Nysa (sb. 16.00), Zagłębie II – Orla, Zamet – Sparta, Lotnik – Orkan, Granica – Apis, Karkonosze – Włókniarz, Chrobry II – Piast