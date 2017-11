Pracownicy socjalni świętowali (FOTO)

Ich praca jest niezwykle trudna, a czasami nawet niebezpieczna. W podziękowaniu i z okazji ich święta dla pracowników socjalnych zorganizowano miejską uroczystość i wręczono pieniężne nagrody.

W poniedziałek, 20 listopada w Muzeum Dawnego Kupiectwa odbyła się uroczystość związana z Dniem Pracownika Służb Społecznych w Świdnicy. Tego dnia zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Świdnicy wyróżniającym się pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego nr 2. W sumie nagrody pieniężne otrzymało 14 osób.

– Chciałbym Wam serdecznie podziękować za dotychczasową pracę. W miarę możliwości budżetowych miasta co roku przewidziane są podwyżki we wszystkich jednostkach podległych w mieście. Są to z reguły podwyżki rzędu 5%. Chcielibyśmy wszyscy więcej, ale możliwości budżetowe miasta są ograniczone. Tak jak w każdym domowym budżecie te środki trzeba przeliczyć i brać pod uwagę każdą osobę, która jest zatrudniona, a w skali miasta tych osób jest bardzo wiele. Staramy się dlatego na wszystkie możliwe sposoby Państwu podziękować, również okazjonalnie, tak jak teraz – mówił Szymon Chojnowski.

Więcej w papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”

tekst/zdjęcia Beata Figurna-Garbiec