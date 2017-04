Pobiliśmy rekord ostatnich lat!!! (MUFLONY 2016)

Jesteśmy mile zaskoczeni, choć po cichu liczyliśmy na taki wynik. Od kilku lat nie mieliśmy tylu zgłoszeń, co teraz. Do XIX Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2016 napłynęły 52 aplikacje! To o cztery wnioski więcej niż przed rokiem. To też więcej niż w ciągu ostatnich trzech lat. To pokazuje jakim prestiżem cieszy się nasz konkurs. Co roku bowiem kilkudziesięciu przedsiębiorców, samorządowców oraz dyrektorów i kierowników rozmaitych instytucji decyduje się stanąć w szranki i powalczyć o marmurowe statuetki.

Plebiscyt Gospodarczy MUFLONY 2016 to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych tego typu przedsięwzięć w regionie. Od 19 lat wyróżniamy podmioty, które mają duży wpływ na rozwój Subregionu Wałbrzyskiego. Doceniamy osiągnięcia biznesowe, edukacyjne, medyczne, społeczne, kulturalne, sportowe. Nasz plebiscyt wspiera przedsiębiorczość, innowacyjność, odpowiedzialny biznes, a także ekologię. Nagradzamy tych wszystkich, którzy angażują się w życie społeczne regionu, inwestują, tworzą miejsca pracy, nie boją się ryzyka. W tym roku najlepszych nagrodzimy w pięciu kategoriach. Poszukamy najlepszego wydarzenia/inicjatywy zeszłego roku, wskażemy prężnie działającą i rozwijającą się mikro/małą firmę, przyjrzymy się jak przedsiębiorstwa radzą sobie z odpowiedzialnym biznesem i poszukamy najbardziej charakterystycznego produktu, z którego słynie nasz region. Docenimy wreszcie przemiany dokonujące się na naszym terenie w nowej kategorii, którą nazwaliśmy „Metamorfoza 10-lecia”.

Przypomnijmy, że organizatorem Plebiscytu jest spółka Kubara Lamina S.A., wydawca tytułów prasowych: Tygodnika Wałbrzyskiego/NWW, Wiadomości Świdnickich i Tygodnika Dzierżoniowskiego.

W miniony czwartek, 20 kwietnia zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu. I… zostaliśmy mile zaskoczeni, choć nie ukrywamy, że po cichu liczyliśmy na podobny wynik. Napłynęły 52 wnioski! To rekord ostatnich lat. Wystarczy wspomnieć, że o cztery więcej niż w poprzedniej edycji. To także więcej niż w ciągu ostatnich trzech lat. Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie dziękujemy. Teraz przed Kapitułą Konkursu twardy orzech do zgryzienia. Wybór najlepszych z najlepszych. Laureatów poznamy podczas Gali Finałowej XIX Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2016, którą zaplanowaliśmy 12 maja w Zamku Książ.

Uczestnicy XIX edycji Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY 2016

Firma Odpowiedzialnego Biznesu

-Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.

-Mando Corporation Poland Sp. z o.o.

-OZPN Wałbrzych

-PAKT Sp. z o.o.

-Pasol-Paco Sp. z o.o.

-Poland Smelting Technologies POLST Sp. z o.o.

-Sonel S.A.

Najlepszy Produkt

-Boxmet LTD Sp. z o.o.

-Dachdecker Michał Ornoch

-Pasol-Paco Sp. z o.o.

-PPH BARTEK Jacek Łysiak

-Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

-Vito-Plast s.c.

Najlepsza Miko/Mała Firma

-AURUM Kopalnia Złota Usługi Turystyczne

-PPH BARTEK Jacek Łysiak

-Dachdecker Michał Ornoch

-Dagna Lagoon Tomasz Andrzejewski

-Drukarnia Poldruk s.c.

-DuoTravel Biuro Podróży

-LOGO Sp. z o.o.

-MARKO Przewóz Osób

-Nantes Cosmetics Agnieszka Luteńko

-Restauracja Książęca Sp. z o.o.

-Stomclini Szwajgier Sp. z o.o.

Wydarzenie/Inicjatywa 2016 Roku

-Aqua-Zdrój Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne

-AURUM Kopalnia Złota Usługi Turystyczne

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

-Gmina Głuszyca

-Gmina Jedlina-Zdrój

-Gmina Strzegom

-Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Metamorfoza 10-lecia (lata 2007-2016)

-AURUM Kopalnia Złota Usługi Turystyczne

-Boxmet LTD Sp. z o.o.

-Biblioteka pod Atlantami

-Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold

-DABRO-BAU Paweł Dąbrowski

-Dachdecker Michał Ornoch

-Gmina Bielawa

-Gmina Nowa Ruda

-Gmina Pieszyce

-Gmina Szczawno-Zdrój

-Gmina Strzegom

-Gmina Żarów

-K.TEAM Grzegorz Kostka

-Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

-Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

-Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

-Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

-Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

-Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

-Zakład Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

-Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Wałbrzychu

