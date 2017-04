Pieniądze dla muzeum

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy otrzyma 110 tys. zł dofinansowania z funduszy europejskich, tj. z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach projektu „Tradycja w nowej szacie”, który realizowany będzie we współpracy z muzeum w Policach. Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na wprowadzenie multimedialnych urządzeń, wspierających techniki ekspozycji oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych.

Muzea podnoszą atrakcyjność turystyczną miejscowości i są ważnymi podmiotami zarówno dla organizatorów turystyki, jak i władz samorządowych. Oba muzea są placówkami miejskimi i w maju tego roku będą obchodzić swoje jubileusze. Muzeum w Świdnicy 50-lecie istnienia, a muzeum w Policach 5-lecie funkcjonowania. Współpraca tych instytucji jest szansą na wprowadzeniem nowych form aktywności, w tym promocji obu instytucji.

Muzea wyposażone w sprzęt multimedialny i materiały promocyjne usprawnią i uczynią bardziej efektywną swoją działalność. W ramach projektu partnerzy zamierzają zakupić audio przewodniki do zwiedzania indywidualnego i grupowego, drukarki do QR kodów a także uruchomić bezprzewodowe sieci komputerowe. Prezentacja i promocja projektu oraz atrakcji turystycznych odbywać się będzie za pomocą portali i stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Ponadto muzea wspólnie celebrować będą swoje jubileusze, które będą okazją do wymiany doświadczeń oraz impulsem dla mieszkańców do odwiedzenia miasta partnera.

– Dofinansowanie ze środków europejskich projektu Muzeum Dawnego Kupiectwa to bardzo dobra wiadomość w kontekście tegorocznych obchodów 50-lecia jego istnienia. Chcemy dzięki temu polsko-czeskiemu projektowi wzbogacić ofertę placówki oraz przyciągnąć nowych zwiedzających. Unowocześnienie i doposażenie muzeum na pewno pozytywnie wpłynie na jego funkcjonowanie – mówi Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania zmierzają do udostępnienia i promocji atrakcji kulturowych oraz do pobudzenia ruchu turystycznego.