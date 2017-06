„Okiem Młodych” pod naszym patronatem (PROGRAM)

Już w pierwszą środę czerwca startuje 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Opowiadanie dokumentalne”. Organizatorzy podczas spotkań z twórcami będą poruszać nie tylko finalny efekt działań w postaci filmu, ale porozmawiają również o budowaniu narracji.

Powalczą o „Złote Oko”

Jak co roku, główną rolę podczas Okiem Młodych zagrają pokazy filmów konkursowych. W Konkursie Głównym zobaczymy trzynaście tytułów zrealizowanych przez twórców do 30 lat zarówno z Polski, jak i Niemiec czy Hiszpanii. Na laureatów czeka Grand Prix oraz statuetka „Złotego Oka”. W Konkursie Młodzieżowym o statuetkę „Młodego Oka” powalczy sześć filmów autorstwa amatorów do 21. roku życia.

Czasoprzestrzenie

Wyjątkową sekcją w programie Festiwalu będzie przegląd „Czasoprzestrzenie VR”, którego pierwsza odsłona w ubiegłym roku podbiła serca osób odwiedzających Okiem Młodych. Ta forma pozwala na poznanie najlepszych doświadczeń artystycznych i najnowszych filmów powstałych w ciągu kilku ostatnich lat. Więcej o trzydniowym pokazie VR na naszej stronie internetowej. Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązują zapisy poprzez stronę Festiwalu.

Na początek

Filmem otwarcia jubileuszowej edycji Okiem Młodych będzie „Szwedzka teoria miłości” – laureat Nagrody Publiczności podczas 13. edycji Millenium Docs Against Gravity. Mocnym punktami w harmonogramie tegorocznego Festiwalu są również propozycje zebrane w Panoramie. Jednym z nich jest „Mów mi Marianna” – opowiadający o emocjach tych, którzy nie czują się dobrze w swojej płci. Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserką, Karoliną Bielawską – tegoroczną Jurorką Konkursu Głównego. W ramach Panoramy zaplanowano również dwa pokazy plenerowe, czyli „Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka połączone z imprezą muzyczną w Pustostanie oraz laureat Grand Prix Dolnego Śląska podczas 13. Millenium Docs Against Gravity – „Sonita” w reż. Rokhsareh Ghaemmaghami, którą zobaczymy na świdnickim Rynku.

Krótki metraż

Widzowie Okiem Młodych zobaczą również filmy zrealizowane w ramach projektu WRO on Tour2017 – sześć krótkometrażowych dokumentów poruszających tematykę nowych mediów. Natomiast podczas StoryCode WAW on tour pokażemy dwa interaktywne reportaże: „Atterwasch” – multimedialno-futurystyczną opowieść o miejscowości na Łużycach, która znika pod kopalnią odkrywkową; oraz „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast” – projekt, który zabierze nas w podróż po miastach, które dawniej były stolicami województw. W programie Festiwalu nie zabrakło również pokazów dla seniorów: w dniu otwarcia zobaczą niezwykłą historię słynnej pary tancerzy tanga argentyńskiego „Ostatnie tango” w reż. Germana Kral, a w piątek „Nie opuszczaj mnie” pokazujący historię małżeństwa z 76-letnim stażem – film zrealizowany przez Mo-young Jin. Za sprawą „Portretu. Podróży codziennych”, czyli wystawy fotografii dokumentalnych studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, wyjdziemy również z opowiadaniem dokumentalnym poza obszar filmu.

Na koniec

Pokazem, który zakończy 10. Okiem Młodych będzie „Nie wiem” Krzysztofa Kieślowskiego połączony z dyskusją – jeden z dwóch filmów w karierze reżysera, które odwiodły go od tworzenia dokumentów. Tytuł dawniej z zakazem rozpowszechniania, w czerwcu zobaczymy w wersji ocenzurowanej. Widzowie przyjrzą się człowiekowi, który stracił wiarę w socjalizm oraz ideę wspólnego działania dla dobra idei. Akcja filmu dotyczy nieistniejących już Dolnośląskich Zakładów Białoskórniczych „Renifer” w Świdnicy.

10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” odbędzie się w Świdnicy między 7 a 11 czerwca pod hasłem „Opowiadanie dokumentalne”. Redakcja „Wiadomości Świdnickich” objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

PROGRAM OKIEM MŁODYCH 2017

7-11 czerwca 2017 Świdnica

Dzień 1 – Środa, 7 czerwca

15:00 Pokaz dla seniorów: “Ostatnie tango”, reż. German Kral, Argentyna/Niemcy 2015, 85 min.*

19:00 Film otwarcia: “Szwedzka teoria miłości”, reż. Erik Gandini, Szwecja 2015, 76 min.

Dzień 2 – Czwartek, 8 czerwca

12:30 Pokaz dla uczniów: Konkurs Młodzieżowy + spotkanie z twórcami

18:00 Konkurs Młodzieżowy + spotkanie z twórcami

20:00 PANORAMA:“Mów mi Marianna” Karolina Bielawska + spotkanie z reżyserką, Polska, 2016, 74 min.

Dzień 3 – Piątek, 9 czerwca

11:00 – 19:00 Przegląd Filmu i Sztuki “Czasoprzestrzenie VR” DWORZEC GŁÓWNY PKP

15:00 Pokaz dla seniorów: “Nie opuszczaj mnie”, reż. Mo-young Jin, Korea Południowa 2014, 86 min.

17:00 “Portret” – otwarcie wystawy fotografii dokumentalnych studentów Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu

18:00 Konkurs Główny, blok I + spotkanie z twórcami (+wręczenie nagród w Konkursie Młodzieżowym)

21:00 Pokaz w Pustostanie: “Wszystkie nieprzespane noce”, reż. Michał Marczak, Polska 2016, 100 min. PUSTOSTAN

22:30 Nieprzespana noc w Pustostanie: P L A L PUSTOSTAN

Dzień 4 – Sobota, 10 czerwca

10:00 – 13:00 Wręczenie nagród Jury więziennego w Areszcie Śledczym ARESZT ŚLEDCZY**

11:00-19:00 Przegląd Filmu i Sztuki “Czasoprzestrzenie VR” DWORZEC GŁÓWNY PKP

13:00 WRO on Tour 2017 (pokaz + spotkanie z kuratorkami)

15:00 StoryCode WAW on tour | Reportaż

17:00 Konkurs Główny, blok II + spotkanie z twórcami

19:30 Konkurs Główny, blok III + spotkanie z twórcami

22:00 Pokaz plenerowy: “Sonita”, reż. Rokhsareh Ghaemmaghami, Niemcy/Iran/Szwajcaria 2015, 91 min. RYNEK

Dzień 5 – Niedziela, 11 czerwca

11:00 – 16:00 Przeglądu Filmu i Sztuki “Czasoprzestrzenie VR” DWORZEC GŁÓWNY PKP

15:00 “Pod opieką wiecznego słońca”, reż. Witalij Manski, Łotwa/Niemcy 2015, 106’

17:00 “Nie wiem”, reż. Krzysztof Kieślowski, Polska 1977, 46 min. + prezentacja o “Reniferze” + dyskusja

19:00 Wręczenie nagród + Pokaz filmów nagrodzonych

*jeśli nie zaznaczono inaczej, wydarzenia odbywają się w Sali Teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury

** wstęp tylko z zaproszeniami