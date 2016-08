Ojciec pobitego maleństwa zatrzymany

Jeszcze dzisiaj ojcu pobitego niemowlaka, o sprawie którego wczoraj informowaliśmy, zostanie postawiony zarzut znęcania się nad dzieckiem. – Grozi mu za to kara do 5 lat więzienia – poinformowała redakcję Beata Piekarska-Kaleta, zastępca prokuratora rejonowego w Świdnicy.

Przypomnijmy, z siniakami na twarzy i złamaną rączką trafiło do szpitala 3-miesięczne niemowlę ze Świdnicy. Lekarze podejrzewali, że dziecko mogło zostać pobite i zgłosili sprawę do prokuratury. Rodzice twierdzą, że był to nieszczęśliwy wypadek.

Chłopiec trafił do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu, ale wcześniej rodzice zgłosili się z nim na Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy. Tu lekarze stwierdzili, że złamanie kości ramiennej u tak małego dziecka jest bardzo skomplikowane i zdecydowali, aby natychmiast przewieźć je do Wrocławia. To właśnie tam udzielono chłopcu opieki medycznej. Lekarzy zaniepokoiły ślady na ciele chłopca. Nabrali podejrzeń, że dziecko mogło zostać pobite. O sprawie powiadomili prokuraturę.

