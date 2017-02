Oddaj krew w urzędzie

Do tej pory krew można było w Świdnicy oddawać tylko w ambulansie. Od nowego roku, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca można oddawać krew również w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego.

– Zapraszamy do udziału w zbiórce krwi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 6 lutego w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, w godzinach od 9.00 do 13.00 – zachęca Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy i dodaje: – Na miejscu, tak jak podczas oddawania krwi w centrum, zostaniemy przebadani, a po oddaniu krwi możemy liczyć na słodki upominek i zaświadczenie o dniu wolnym od pracy.

Krew to bezcenny dar, którego nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Stąd też zawsze istnieje potrzeba podzielenia się z innymi tym życiodajnym płynem. Do tej pory świdniczanie mogli oddawać krew jedynie w ambulansie, który nadal w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 13.00 stoi zaparkowany przed świdnickim dworcem. Dla wielu mieszkańców ten termin nie był dogodny i apelowali oni o zwiększenie punktów poboru krwi. Na ten apel odpowiedziała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

Trzeba pamiętać, że nie każdy może oddać krew. Trzeba być m.in. zdrową osobą i ważyć co najmniej 50 kg.

Możesz zostać krwiodawcą, jeśli: masz 18-65 lat i masz przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem, masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg), nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.