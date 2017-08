Nullizmatyka i dużo hip-hopu w Żarowie

Już dziś (piątek, 18 sierpnia) odbędzie się impreza plenerowa „Cały Żarów Łapy w Górę”. Fani hip-hopu, i nie tylko, będą bawić się w Parku Miejskim w Żarowie. Premierowy występ w roli headlinera zagra Nullizmatyka!

Nullizmatyka to wałbrzysko-świdnicka formacja powołana do życia w tym roku przez Nullo (Trzeci Wymiar) razem z muzykami tworzącymi m.in. liveband bitwy freestyle Wielka Rapsodia Świdnicka (w składzie Bartek Bednarz (bas), Mateusz Chochołek (perkusja), Sławek „Slime” Jeśko (gramofony) i Michał „Stoker” Stopa (gitara)). Przygotowany przez nich materiał to zupełnie nowe aranżacje utworów znanych z albumu „SPG Dystrykt”. W tym tygodniu ukazało się wideo nagrane przez grupę w Sali Teatralnej ŚOK i prezentujące nową wersję utworu „Skreślili nas”:

http://youtu.be/VTD0-wH_MSY

Jeszcze w czerwcu pojawił się natomiast klip do kawałką „Chyba ją znałem”:

http://youtu.be/Tc_TO5dAUDE

Nullizmatyka wyjdzie na scenę w Żarowie o godzinie 21:00. Wcześniej pojawią się na niej 4 Prostor (Opava / Cz), Zet Jak Zając (Kłodzko), TSR (Wrocław), Brat Zielony MC (Żarów). Start wydarzenia o godzinie 19:00 a wstęp jest wolny. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.