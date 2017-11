Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na jedynce temat „Zderzenie ciężarówek. Nie żyje kierowca”. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 35 pomiędzy Świebodzicami a Mokrzeszowem.

W numerze również o wypadkach i drogowych kolizjach, tragicznych zdarzeniach, inwestycjach w mieście, nowych nasadzeniach, Festiwalu Filmowym Spektrum, wiadomościach z MDK-u, 70-leciu świdnickiej biblioteki, rosyjskich czwartkach, koncercie Rzeczpospolita Śpiewająca, talencie plastycznym osadzonych, zwycięzcach naszych konkursów, nowoczesnych samochodach dla straży, pomocy dla najbardziej potrzebujących i o Słowiańskiej Świdnicy.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”