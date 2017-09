Nowy numer „Wiadomości Świdnickich” już w kioskach

Tradycyjnie w poniedziałek, w kioskach i innych punktach sprzedaży pojawił się nowy numer „Wiadomości Świdnickich”. Sprawdź o czym przeczytasz w tym tygodniu…

Na jedynce temat „Przez alkohol straciła dziecko”. Wiecznie pijana matka narażała swoje dziecko na utratę zdrowia, a nawet życia. 30-letnia świdniczanka zataczając się prowadziła wózek z kilkumiesięczną córeczką. Dziewczynka przez jej niedbalstwo miała guza i zasinienia. W końcu trafiła do rodziny zastępczej. Kobiecie grozi więzienie.

W numerze również o nowym roku szkolnych i zmianach po reformie, remontach w oświacie, wieściach ze straży miejskiej, policji i straży pożarnej, nowych inwestycjach, chodnikach i ścieżkach, świecie straży miejskiej, sezonie na kleszcze, wielkim mierzeniu, gminnych dożynkach, ważnych informacjach dla seniorów, topografii miasta Świdnicy z XVIII wieku i pierwszym zwycięstwie Karoliny.

To tylko niewielki wycinek tematów, jakimi zajmowaliśmy się dla Państwa w minionym tygodniu.

Oprócz tego przygotowaliśmy garść najświeższych informacji ze Świdnicy i powiatu, kalendarz i zapowiedzi najważniejszych nadchodzących wydarzeń kulturalnych, strony oświatowe oraz jak zawsze stronę lokalnej historii, kryminałki, solidną porcję wiadomości ze świata sportu i ogłoszenia. W najnowszych Wiadomościach Świdnickich witamy również nowych świdniczan!

Mamy dla Was konkursy z cennymi nagrodami – do wygrania bilety do kina, na pizzę i do MC Donald’s, a także kurs języka angielskiego.

Papierowe „Wiadomości Świdnickie” dostępne są w dobrych punktach sprzedaży na terenie całego powiatu świdnickiego. Cena 2,70 zł. Warto!

Zapraszamy do lektury!

Zespół „Wiadomości Świdnickich”