Nowoczesne brzmienia zawładną Świdnicą

Entuzjaści nowoczesnych, elektronicznych brzmień powinni koniecznie zapisać w kalendarzach dwie daty: 10 VI i 19 VIII. To właśnie wtedy w Świdnicy odbędą się najbliższe odsłony eventu muzycznego, POSŁUCHANE. Na scenie wystąpią czołowe postacie naszej rodzimej sceny, m.in.: Władysław Komendarek, An On Bast, Chmara i Thostey.

Kolejna edycja POSŁUCHANE to intensywne i ekscytujące spotkanie z nowoczesną muzyką elektroniczną. Eksperymentalne łączenie dźwięków z obrazem, nieoczywiste i fascynujące przestrzenie, odważni artyści wytyczający własne muzyczne ścieżki – to właśnie jest znak rozpoznawczy świdnickiej imprezy.

POSŁUCHANE to także całoroczna, cykliczna oferta muzyczna, która dzięki swojej całościowej koncepcji zachęca uczestników do regularnego udziału w kulturze na najwyższym poziomie. Korzystając z możliwości, jakie dają nowe media i technologie, wprowadzimy publiczność w bogaty świat muzyki elektronicznej. Tegoroczna edycja to 5 eventów (czerwiec – listopad) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Łącznie zaprezentowanych zostanie kilkudziesięciu artystów.

I PULA BILETÓW – 30 zł (dostępna tylko w formie online do 14 maja)

II PULA BILETÓW – 40 zł (dostępna będzie online oraz stacjonarnie w Świdnicy, w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Wewnętrznej 2 (Rynek) i we Wrocławiu, w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56)

III PULA BILETÓW – 50 zł (dostępna będzie online, stacjonarnie oraz na bramce)

Bilety można nabyć na stronie: http://www.posluchane.pl/2017/bilety/

Aktualne informacje: www.posluchane.pl , https://www.facebook.com/posluchane/?fref=ts

Swój udział w najbliższych odsłonach POSŁUCHANE, które odbędą się 10 czerwca i 19 sierpnia w Świdnicy, potwierdzili następujący wykonawcy:

10 czerwca

Świdnica, Park im. Jana Kasprowicza: Władysław Komendarek, Chmara, Julian Kulczyński, An On Bast

Świdnica, Rynek 39 – 40 ( afterparty w pustostanie): Verlake, Tryptaminee

19 sierpnia

Świdnica, Park im. Jana Kasprowicza: Nanook of the North, Resina, Thostey

Świdnica, Rynek 39 – 40 ( afterparty w pustostanie): Szymon Piotr, Sierakowski (Regime)

Partnerami POSŁUCHANE są: Świdnicki Ośrodek Kultury, Astigmatic Records, Tony, Szkoła Muzyki Nowoczesnej, Regime, Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Fundacja Performat, Koleje Dolnośląskie.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasto Świdnica.



WYKONAWCY POSŁUCHANE 2017

WŁADYSŁAW KOMENDAREK

Polski muzyk, instrumentalista, związany z grupą muzyczną Exodus, w latach 80. XX wieku rozpoczął karierę solową. Od 1984 r. komponuje muzykę elektroniczną. Jest potomkiem w linii prostej Michała Kleofasa Ogińskiego, autora słynnego poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Wśród dokonań Komendarka jest co najmniej ponad 30 albumów autorskich wydanych na płytach analogowych, kasetach i płytach kompaktowych. Jego kompozycje są umieszczone na 10 płytach składankach wydanych w kraju i zagranicą. Skomponował muzykę do wielu spektakli teatralnych i filmów.

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=h1xxCdBVu18

CHMARA

Bartłomiej Chmara to gitarzysta/producent wywodzący się ze sceny bydgoskiej. W jego twórczości oraz aktywności scenicznej odnaleźć można wpływy muzyki elektronicznej przy niekonwencjonalnym wykorzystaniu instrumentów akustycznych. Obecnie skoncentrowany na minimalizmie, transowości oraz permanentnych repetycjach odpowiednio połączonych ze sobą plam dźwiękowych. Oprócz działalności solowej współtworzy: duet Kondensator Przepływu, trio Tape oraz audio-wizualny kwartet Tirvyous Wagon.

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=BXDlcjtPG8Q

JULIAN KULCZYŃSKI

Poznański muzyk, instrumentalista i dj związany z lokalnymi inicjatywami, debiutujący ze swoim solowym projektem. Fascynując się współczesną muzyką elektroniczną stara kreować zróżnicowane struktury dźwięku przy wykorzystaniu analogowego instrumentarium. Bazując na prostych, intuicyjnych melodiach, podstawowych oscylacjach i sprzężeniach zwrotnych eksperymentuje z sonicznymi teksturami, kształtując repetytywne, przestrzenne aranżacje inspirowane filozofią minimalistów.

AN ON BAST

Pod tym pseudonimem ukrywa się Anna Suda, kompozytorka i producentka muzyki elektronicznej. Rok 2006 to początek jej kariery: publikuje swój pierwszy album, zostaje wybrana spośród tysięcy kandydatów do udziału w Red Bull Music Academy w Melbourne. Aktywna przez ostatnie 10 lat na międzynarodowej scenie klubowej i eksperymentalnej, zbudowała solidną reputację wysokiej jakości live-actów house i techno granych z użyciem instrumentów hardwarowych. Wyjątkowa kombinacja jej bogatej wyobraźni i doskonałych zdolności technicznych pozwala jej serwować wyjątkowe doznania muzyczne.

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=TYj-fWn6iug

NANOOK OF THE NORTH

Duet, w którego skład wchodzą producent Piotr „Hatti Vatti” Kaliński oraz kompozytor i skrzypek Stefan Wesołowski. O Kalińskim było szczególnie głośno przy okazji jego solowych wydawnictw, producenckiej płyty HV/NOON nagranej wraz z weteranem polskiego hip-hopu Mikołajem Bugajakiem oraz współpracy z wokalistką Misią Furtak. Stefan Wesołowski ma na swoim koncie dwa albumy (Kompleta i Liebestod) i kontrakt z renomowaną wytwórnią Mute Song. Pochodzący z Trójmiasta artysta ma również na koncie ścieżkę dźwiękową do nominowanego do nagród BAFTA filmu Marlon Brando o sobie.

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=uoUafjAH0cg

RESINA

Pseudonim artystyczny Karoliny Rec. Jest to niezwykle utalentowana wiolonczelistka, kompozytorka, muzykoterapeutka. Na scenie muzyki niezależnej obecna jest od blisko dziesięciu lat. Zasila lub zasilała zespoły takie jak m.in.: Kings of Caramel,, Anthony Chorale, czy zespół nominowanego do Paszportów „Polityki” Michała Bieli. Jest współautorką licznych wydawnictw płytowych, a także muzyki do kilkunastu spektakli teatralnych (w tym świetnie przyjętego Pinokia w Nowym Teatrze). Resina jako pierwsza polska artystka w historii podpisała na początku tego roku kontrakt płytowy z legendarną brytyjską wytwórnią FatCat Records,

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=P8MiO5tYZA8

THOSTEY

Młody producent z Poznania, który swój warsztat rozwija od czterech lat i już zwrócił uwagę brytyjskiego undergroundowego labelu Pegdoll. Muzyka Thosteya to połączenie hip-hopowych sampli, elektronicznych brzmień i eksperymentów z field recordingiem.