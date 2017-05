Nowatorskie podejście do opowiadania dokumentalnego

Jubileuszowa edycja „Okiem Młodych” zabierze nas w filmową podróż pełną nowatorskiego podejścia do opowiadania dokumentalnego. Poza drugim przeglądem „Czasoprzestrzenie VR” na widzów czekają pokazy w ramach StoryCode WAW on Tour, a także PL WRO on Tour 2017.

Na drugą stronę rzeczywistości przeniesie nas przegląd najlepszych doświadczeń dokumentalnych cinematic VR „Czasoprzestrzenie VR”, który na Okiem Młodych pojawi się drugi rok z rzędu. Publiczność na ośmiu stanowiskach będzie mogła zobaczyć kilkadziesiąt filmów przygotowanych z myślą o środowisku wirtualnej rzeczywistości. Dzięki postępowi technologii zarówno w kwestii rejestracji, jak i obróbki materiałów, twórcy są bardziej świadomi nowych możliwości, po które chętnie sięgają. W efekcie powstaje coraz więcej różnorodnych dokumentów rejestrowanych w 3D. W programie doświadczeń znajdziemy cztery bloki wyselekcjonowane przez kuratora przeglądu, Jacka Nagłowskiego. Jeden z nich będzie dotyczyć reportażowych form świadomie wykorzystujących cinematic VR i poruszających ciekawostki ze świata kultury, technologii i nauki. W kolejnych blokach zobaczymy filmy dotykające głębokich emocji, technik animacji czy zbiór przykładów najbardziej zaawansowanego rozwoju języka wirtualnej rzeczywistości. Na pokazy zapraszamy między 9 a 11 czerwca na Dworzec PKP w Świdnicy. Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązują zapisy dostępne od 5 czerwca na stronie www.okiemmlodych.pl. Partnerem przeglądu jest firma Sonel S.A., która zaprezentuje się ze swoim materiałem podczas „Czasoprzestrzeni VR”.

Na wycieczkę po mapie zabierze nas StoryCode WAW on Tour, w ramach którego pokażemy dwa interaktywne reportaże: „Atterwasch” – multimedialno-futurystyczną opowieść o miejscowości na Łużycach, która znika pod kopalnią odkrywkową oraz „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”. Ten drugi jest historią reporterskiej podróży przez mniejsze miasta, które były kiedyś stolicami województw. To pierwszy w Polsce dokumentalny eksperyment, który wykorzystuje internet, serwisy społecznościowe, prasę oraz radio – kulminację akcji stanowi publikacja książki, której powstawanie śledzi widz od pierwszych minut. Publiczność zobaczy życie pełne możliwości, a także frustracji, w trzydziestu jeden miastach Archipelagu.

Pozostając w temacie podróży, podczas PL WRO on Tour 2017 zaprezentujemy serię filmów, dokumentacji wydarzeń i działań wystawienniczych pokazywanych w całej Polsce, które bazują na programie Biennale WRO. Biennale stanowi główne forum sztuki nowych mediów, pokazując najnowsze prace artystów z całego świata. W tym roku odbywa się pod hasłem DRAFT SYSTEMS i odnosi się do złożoności i niestabilności systemów porządkujących świat. Pokaz przygotowany na Okiem Młodych to prace zahaczające o tematykę szeroko pojętego dokumentu.

„Czasoprzestrzenie VR” – piątek, 9.06, i sobota, 10.06, 11:00-19:00; niedziela 11.06, 11:00-16:00

WRO on Tour 2017 (pokaz + spotkanie z kuratorkami) – sobota, 10.06,13:00

StoryCode WAW on tour | Reportaż – sobota, 10.06, 15:00

10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” odbędzie się w Świdnicy między 7 a 11 czerwca pod hasłem „Opowiadanie dokumentalne”.