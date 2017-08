Nowa jakość wody na pływalni

Tradycyjnie od 1 września wydłużony zostanie czas pracy pływalni przy ulicy Równej w Świdnicy. W czasie letniej przerwy technologicznej obiekt Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzbogacił się o nowy system uzdatniania wody. Warto dosłownie i w przenośni na własnej skórze przekonać się jak duża jest różnica w czystości, przejrzystości i… zapachu wody.

Od piątku, 1 września pływalnia zaprasza gości od godziny 7.00 do 22.00. Wejścia odbywać się będą co godzinę. Aktualnie wszystkie godziny są ogólnodostępne, ale około 10-15 września w grafik wprowadzone zostaną rezerwacje dla szkół, klubów sportowych itp. Wszystkie informacje pojawią się na stronie internetowej ŚOSiR-u oraz będą dostępne telefonicznie na pływalni. Ceny wejść indywidualnych pozostały na poziomie z poprzedniego sezonu (5 zł – bilet ulgowy, 8 zł – bilet normalny).

W lipcu w pływalni trwała przerwa technologiczna, w sierpniu obiekt otwarty był przez osiem godzin dziennie. W trakcie wakacyjnej eksploatacji pracownicy ŚOSiR-u mogli poznać nowy system uzdatniania wody Daisy i przekonać się o jego wysokiej skuteczności. W teorii to jedna z najbardziej efektywnych technologii uzdatniania wody . Jej innowacyjność polega nie na oczyszczaniu wody z toksycznych związków, ale uniemożliwieniu rozwoju bakterii poprzez eliminację ich pożywki. Daisy składa się z aktywowanego złoża AFM z zielonego szkła, mieszacza statycznego ZPM, koagulantu APF i stabilizatora chloru ACO. A w praktyce? – To co my zauważyliśmy i zauważa każdy odwiedzający nas gość, to niezwykła przejrzystość i czystość wody. Woda nie ma też tak uciążliwego zapachu chloru, bo aktualnie zużywamy zdecydowanie mniej stabilizowanego podchlorynu sodu niż dotychczas. Dużo niższe jest też zużycie wody – opowiada Robert Nowakowski, kierownik pływalni.

– Zakup nowego systemu uzdatniania wody w dłuższym czasie ma przynieść oszczędności w funkcjonowaniu basenu. Bardzo ważna jest dla nas również satysfakcja gości. Zdajmy sobie sprawę, że nasz obiekt nie jest najnowocześniejszy, ale staramy się maksymalnie podwyższyć jakość oferowanych przez nas usług – mówi Jerzy Żądło, dyrektor ŚOSiR-u.

Pływalnia ma 25 metrów długości i 12,5 m szerokości. Głębokość wynosi od 1,2 do 4 m. Można wytyczyć pięć torów o szerokości 2,5 m.