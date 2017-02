Naklejki na ścianę w kuchni otwartej na salon

Podobno już ponad połowa kuchni, które powstają w nowych mieszkaniach, to kuchnie otwarte – takie, których od salonu nie oddziela ściana, i które z reguły także nie mają osobnego wejścia. Popularność tego rozwiązania bierze się z wielu przyczyn: od potrzeby otwarcia i powiększenia przestrzeni aż po niechęć osób, które wykonują kuchenne obowiązki, do bycia „odseparowanymi” od reszty domowników.

Kuchnia, bez względu na to, jaka jest, stanowi gorące, tętniące serce każdego domu – z tym stwierdzeniem chyba wszyscy bylibyśmy w stanie się zgodzić, prawda? Tym bardziej niezrozumiałe, wręcz dziwne wydaje się to, że jednocześnie to właśnie kuchnia często bywa miejscem, którego dekorowanie zaniedbujemy albo stale odkładamy na później. Jeśli jednak decydujemy się na otwartą kuchnię, nie możemy sobie na to pozwolić: wyposażenie kuchni staje się przecież w takim układzie nieodłącznym elementem wystroju salonu. A to nasuwa pytanie: jak ozdobić kuchnię, nie naruszając spójności aranżacji salonu? Naklejki do kuchni powinny znacznie ułatwić to zadanie!

Myślenie kierunkowe w praktyce

Kiedy dekorujesz otwartą kuchnię, musisz myśleć w kategoriach perspektywy: to, co widoczne z perspektywy salonu, powinno się dobrze komponować z wystrojem tego wnętrza, natomiast to, co widać wyłącznie z kuchni, może, ale nie musi. Rozważmy to na przykładzie kuchennej wyspy, którą zazwyczaj oddziela się przestrzenie salonu i kuchni: bok wyspy widoczny z salonu powinien być udekorowany tak, aby do niego pasować, natomiast bok od strony kuchni spokojnie może ozdobić jakiś typowo kuchenny motyw, na przykład naklejki do kuchni kawa. Dzięki temu charakter obu wnętrz pozostanie zachowany i kuchnia nie będzie „wylewać się” na salon, narzucając się swoją obecnością.

Naklejki na ścianę to tylko początek

Naklejki do kuchni można nakleić na wielu rozmaitych powierzchniach, nie tylko na ścianach, dowolnie kształtując wygląd i atmosferę tego pomieszczenia. Popularnym wyborem jest ozdobienie nimi lodówki: dzięki takiej dekoracji to niezbędne kuchenne urządzenie okaże się zaskakująco stylowym gadżetem! Dekorowanie lodówki jest popularne między innymi dlatego, że zazwyczaj jej drzwi są największą – poza ścianami – powierzchnią, a zatem jeśli zależy Ci na wyrazistym efekcie, to zawsze będzie dobry wybór. Z naszego przykładu z wyspą kuchenną wiesz już, że naklejki do kuchni można wykorzystać także do oklejenia mebli: tutaj zdecydowanie warto eksperymentować! Z pomocą naklejek o rozmaitych wzorach, takich jak naklejki do kuchni kawa w elegancki wzór z kawowych ziaren, możesz łatwo i szybko odświeżyć wygląd nieco już opatrzonych sprzętów i sprawić, że wnętrze nabierze wyjątkowej atmosfery.

Jaki wzór naklejki do kuchni wybrać?

Jak to zwykle bywa, także i w kwestii wzorów odpowiednich do udekorowania kuchni ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza jest zdania, że do kuchni pasują wyłącznie dekoracje o tematyce kuchenno-spożywczej, takie jak naklejki na ścianę do kuchni owoce i warzywa, wzory w garnki, łyżki i widelce, uśmiechnięci, pyzaci kucharze w wielkich białych czapkach… Druga grupa jest zdania wprost przeciwnego: żadnych tego rodzaju ozdób! Uważa ona, że znacznie lepiej byłoby sięgnąć po coś, co jest uniwersalnie dekoracyjne i niekoniecznie ściśle kojarzy się z jedzeniem i gotowaniem: może wzory abstrakcyjne, motywy kwiatowe i inne zaczerpnięte z natury, może jakaś nienarzucająca się typografia… Gdyby chodziło o zamkniętą kuchnię, powiedzielibyśmy, że prawda, jak to ma w zwyczaju, leży pośrodku – ale pamiętajmy, że w grę wchodzi kuchnia otwarta! Doradzamy więc rezygnację ze zbyt oczywiście „kuchennych” wzorów przynajmniej w tych miejscach, o których nieco wyżej pisaliśmy, że wchodzą w skład „perspektywy salonu”. Jeśli nie możesz oprzeć się pokusie, wybierz motywy, które tylko subtelnie nawiązują do kulinariów, takie jak naklejki na ścianę do kuchni owoce (warzywa już mniej pasują!), desenie z kawą i inne tego typu. Raczej zrezygnuj z radosnych łyżeczek, pyrkoczących parą garnków i fartuszków z falbanką: chyba że taki wesoły styl z przymrużeniem oka wykorzystujesz także w dekoracji salonu.

Co z bezpieczeństwem?

Choć naklejki na ścianę są świetną, uniwersalną dekoracją, aby cieszyć się nimi przez naprawdę długi czas, warto pamiętać o zasadach bezpiecznego ich stosowania. Jeśli chcesz ozdobić naklejką przestrzeń za zlewozmywakiem, musisz zabezpieczyć ją szkłem: o ile bowiem naklejki z łatwością znoszą odrobinę wilgoci, o tyle stałe zachlapywanie może im zaszkodzić. Jeśli Twój zlew jest skonstruowany tak, że do zachlapania zazwyczaj nie dochodzi, możesz pominąć szkło. Podobnie sprawy mają się z dekorowaniem okolic kuchenki: sama temperatura nie powinna być szkodliwa, ale pryskające gorące tłuszcze i inne substancje mogą zostawić na naklejce brzydkie plamy, które będą widoczne zwłaszcza jeśli utrzymana jest w jasnej tonacji kolorystycznej.

