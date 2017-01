Nakarm zwierzaki z „Wiadomościami Świdnickimi”. Zbierzmy razem górę karmy!

Od nowego roku ruszyło Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy. Zespół redakcyjny „Wiadomości Świdnickich” zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierzaków.

Suchej karmy dla psów jest już pod dostatkiem, najważniejsza teraz jest karma mokra zarówno dla psów, jak i dla kotów oraz wszelkiego rodzaju akcesoria. Oczywiście wszystko, co Państwo przekażą, będzie przyjęte z wielkim uśmiechem na twarzy pracowników schroniska.

Zapraszamy wszystkich już dziś do wspólnej pomocy tym, którzy są najbardziej od nas uzależnieni!

Zbiórka odbywać się będzie w redakcji „Wiadomości Świdnickich” w godzinach od 10:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku (al. Niepodległości 3/5 w Świdnicy, II piętro). Czekamy na Was do końca lutego!

Na bieżąco będziemy Was informować o naszych wspólnych działaniach. 🙂

Tutaj link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1341553729241846/