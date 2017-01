Najlepsi sportowcy z gminy Żarów

Są utalentowani i pełni samozaparcia. Ich największą pasją jest sport i to w tej dyscyplinie odnoszą znaczące sukcesy. Swoją postawą udowadniają, że dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy można dojść do pełni sukcesu. Najlepsi zawodnicy i działacze sportowi podczas spotkania noworocznego w czwartek, 5 stycznia zostali nagrodzeni i otrzymali odznaczenia „Sportowych Indywidualności gminy Żarów”.

Za wybitne osiągnięcia sportowe burmistrz Leszek Michalak uhonorował w tym roku Patryka Klimalę w kategorii zawodowiec junior, Martynę i Szymona Janaszek w kategorii zawodnik amator junior, Ireneusza Pękała w kategorii zawodnik amator senior i Grzegorza Reda w kategorii zawodnik amator senior. Nagrodę specjalną „Zasłużony dla żarowskiego sportu” otrzymała Katarzyna Klimowicz prezes PCO w Żarowie. – Efekty Waszej pracy przynoszą radość mieszkańcom naszej gminy, ale również budzą nadzieję i inspirują młodych sportowców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem sportu. Doceniamy Wasz talent, ciężką pracę, odwagę i wolę dobrego współzawodnictwa. Serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych wspaniałych wyników – gratulowali laureatom burmistrz Leszek Michalak, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Konieczny, Kazimierz Bordulak przewodniczący Rady Sportu i Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Była to już czwarta edycja sportowego konkursu na „Sportowe Indywidualności gminy Żarów”. W tym roku, podziękowania na ręce utalentowanych sportowców złożyła także Iwona Krawczyk marszałek województwa dolnośląskiego. – Sport żarowski to również sport dolnośląski, dlatego dziś dołączamy się do gratulacji i podziękowań. Samorząd województwa dolnośląskiego w tym roku dysponuje dużo większym budżetem na rzecz krzewienia sportu. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Będziemy nadal wspierać wszelkie sportowe inicjatywy w Żarowie – mówiła marszałek.

Nagrody specjalne i tytuły „Przyjaciela Roku” przyznał również Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora żarowskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Pierwszy z nich powędrował do firmy Electrolux Poland za wspieranie imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu, zwłaszcza turnieju Electrolux Cup. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Miłosz Laskowski. Drugi honorowy tytuł otrzymała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” za zaangażowanie, współorganizację i wsparcie finansowe Żarowskich Biegów Strefowych.

