Nagrody gospodarcze rozdane (FOTO)

Już po raz 13. rozdane zostały nagrody gospodarcze Świdnicki Gryf. Zwycięzców plebiscytu poznaliśmy w piątek, 20 października podczas uroczystej gali w teatrze miejskim w Świdnicy. Wieczór uświetniła grupa Vołosi. Redakcja „Wiadomości Świdnickich” Galę Przedsiębiorczości objęła patronatem medialnym.

Gryfy to najważniejsza nagroda gospodarcza Świdnicy, która rokrocznie zyskuje na prestiżu. Oficjalnego otwarcia gali ich wręczenia w teatrze miejskim dokonała prezydent Świdnicy. – Bez przedsiębiorców to miasto by po prostu nie istniało. Bez Waszej dobrej energii, codziennego trudu i bez Waszej ciężkiej pracy nie rozwijałoby się tak jak w tej chwili – mówiła do zebranych w sali teatralnej przedsiębiorców Beata Moskal-Słaniewska i dodała: – Mamy 13. edycję Świdnickich Gryfów – ja wierzę, że trzynastki są wyłącznie szczęśliwe, a wszystkie dane pokazują, iż ten właśnie rok jest nie tylko dla Świdnicy, ale dla Polski, Europy i świata rokiem bardzo dobrym jeśli chodzi o gospodarkę. W gospodarce jest jak w grze domino – popchnięty jeden element przewraca kolejne. Tak zdarzyło się 10 lat temu, kiedy dotknął nas kryzys gospodarczy. (…) Ostatnie lata pokazują, że te klocki domina znów zaczynają układać się w równym rzędzie.

Zanim przystąpiono do ogłoszenia wyników, dokonano uroczystego podpisania listu intencyjnego w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

Więcej w poniedziałkowym, papierowym wydaniu „Wiadomości Świdnickich”

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec

Laureaci „Świdnicki Gryf 2017”

SUDECKI PRODUKT REGIONALNY

Krzysztof Dziaduch – PPHU Maszyny i Przetwórstwo Nasion Oleistych Ol~`Vita ( olej tłoczony na zimno – Ślężański olej rzepakowy)

DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY

KRAUSE sp. z o. o.

INNOWACYJNOŚĆ

Michał Siedlecki – WEBER GROUP

FIRMA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

Wagony Świdnica sp. z o.o.

NAJLEPSZY DEBIUT GOSPODARCZY

Maciej Mól – Magic Catering & Event

NAJLEPSZA FIRMA TRANSGRANICZNA

Expres Menu s.r.o.

WYBITNA OSOBOWOŚĆ POGRANICZA

Tomaš Katschner

Ida Jenková

WYBITNA OSOBOWOŚĆ

Bogdan Bawiec

NESTORZY BIZNESU LOKALNEGO

Józef Dziedzic

Dariusz Masłowski

Zbigniew Bicz

NAGRODA SPECJALNA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

NAJLEPSZY PRACODAWCA W ŚWIDNICY

Electrolux Poland sp. z o.o.

NAJLEPSZA OBSŁUGA KLIENTA W ŚWIDNICY

Maciej Mól – Magic Catering & Event – lokal gastronomiczny „Przedmieście”