Msze po ukraińsku w Świdnicy

Świdnica dołączyła do kilku miast w Polsce, w których są odprawiane msze w języku ukraińskim. Cykliczne nabożeństwa odbywają się w rzymskokatolickim kościele na Osiedlu Młodych. – Na terenie Świdnicy i okolic przebywa około 18 tysięcy osób z Ukrainy. Stąd Biskup Kościoła Grekokatolickiego pragnie objąć formą duszpasterstwa wiernych, którzy na terenie naszej diecezji przebywają – mówi dla redakcji ks. dr Daniel Marcinkiewicz, Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej.

W związku z dużym napływem obywateli Ukrainy do Polski rzymskokatoliccy biskupi zgodzili się udostępnić świątynie na msze w języku ukraińskim w obrządku grekokatolickim.

Msze święte dla imigrantów odprawiane są nie tylko w dużych miastach tj. Łódź. Po danych udostępnionych przez urzędy pracy, okazało się, że wielu mieszkańców Ukrainy przebywa w Piotrkowie Trybunalskim, Zgierzu, Kaliszu, Radomiu, ale również w Świdnicy. To poskutkowało zorganizowaniem dla nich mszy w rycie grekokatolickim tak, aby Ukraińcy mogli zachować swój kontakt z wiarą. – Od 26 marca br. w kościele tygodniowym przy Parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy sprawowana jest Liturgia grekokatolicka. Jest to odpowiedź Księdza Biskupa Ignacego Deca na prośbę Księdza Biskupa Włodzimierza Juszczaka Biskupa Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego, który poprosił o wyznaczenie miejsca do sprawowania tej Liturgii dla osób przebywających na terenie Diecezji Świdnickiej, które przybyły z Ukrainy za pracą – wyjaśnia dla redakcji ks. dr Daniel Marcinkiewicz, Rzecznik Świdnickiej Kurii Biskupiej.

W całej Polsce przebywa obecnie ponad milion obywateli Ukrainy. W naszym mieście ta liczba również jest spora. – Zgodnie z informacjami na terenie Świdnicy i okolic przebywa około 18 tysięcy osób z Ukrainy – informuje rzecznik i zaznacza: – Stąd Biskup Kościoła Grekokatolickiego pragnie objąć formą duszpasterstwa wiernych, którzy na terenie naszej diecezji przebywają. Do Świdnicy został skierowany ks. Vitalij Demjanec, który zajmie się duszpasterstwem Kościoła Grekokatolickiego.

Do tej pory nabożeństwa w języku ukraińskim organizowano u nas tylko okazjonalnie. Teraz, po fali migrantów z Ukrainy, zdecydowano, że będą się one odbywały cyklicznie.

Nabożeństwa są sprawowane bowiem w każdą niedzielę i święta o godz. 10.00, w kościele tygodniowym przy ul. Prądzyńskiego w Świdnicy. – Miejsce to zostało wyznaczone po uprzedniej konsultacji z ks. prał. Rafałem Kozłowskim, proboszczem Parafii pw. NMP Królowej Polski, z racji na łatwy dostęp oraz dobrą komunikację z tym miejscem – tłumaczy ksiądz.

tekst Beata Figurna-Garbiec

Artykuł ukazał się w 17. numerze „Wiadomości Świdnickich”