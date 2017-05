„Miasto Dzieci” po raz czwarty!

Na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji już po raz czwarty zorganizowane zostanie „Miasto Dzieci”. Podczas dwóch turnusów od 8 do 18 sierpnia, dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ze szkół z terenu Gminy Wiejskiej Świdnica i miasta Świdnica będą wypoczywać, uczyć się i bawić. W tej nietypowej formie półkolonii udział weźmie około 900 dziewcząt i chłopców.

Zapisy, tak jak w zeszłym roku, prowadzone będą w szkołach. Niedługo rodzice uczniów otrzymają szczegółowe informacje od szkolnych pedagogów i dyrekcji.

Organizatorzy tego projektu postawili sobie dwa główne cele – zapewnić ciekawe wakacje dzieciom, które nie mają możliwości pojechania na zorganizowany wypoczynek, a oprócz tego pokazać im różne możliwości zatrudnienia, jakie mogą je czekać w przyszłości i pomóc im w odnalezieniu zajęcia, które je najbardziej zainteresuje.

Warsztaty związane z odkrywaniem tajników różnych zawodów przygotowane zostaną przez firmy, które są jednocześnie sponsorami przedsięwzięcia. Nowością w tym roku będzie m.in. urzędnik skarbowy na wesoło, rzemieślnik artystyczny, dzielny rycerz. Po raz pierwszy w „Mieście Dzieci” wśród atrakcji znajdzie się ścianka wspinaczkowa i paintball.

Tworząc swój własny świat wzorowany na świecie ludzi dorosłych, niejako go naśladując, dzieci nauczą się pracy, zarabiania pieniędzy, podejmowania decyzji, oczywiście w formie zabawy. Wynagrodzenie, jakie za to otrzymają, będą mogły wydać w „Sklepie Marzeń”. W przerwie będą mogły skorzystać z wielu rozrywek sportowo-rekreacyjnych, a także zjeść drugie śniadanie i obiad.

Poszukujemy do tego projektu wychowawców półkolonii. Mogą nimi być nauczyciele oraz osoby, które ukończyły kurs instruktorski dla kandydatów na wychowawców, mają ukończone 18 lat i co najmniej średnie wykształcenie. Do ich zadań będzie należała opieka nad 12-osobową grupą dzieci, uczestników „Miasta Dzieci”, a przede wszystkim asystowanie im podczas zajęć na poszczególnych stanowiskach, w czasie wycieczek, posiłków i zabaw. Mile widziani będą również wolontariusze, czyli osoby, które ukończyły 16 lat. Oferujemy im doskonałą zabawę w miłym zespole i dużo satysfakcji. Dzięki udziałowi w projekcie zdobędą oni bezcenne doświadczenie w pracy z grupami dzieci i certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy i wychowawców prosimy przesyłać na adres: m.oknianska@um.swidnica.pl

Zapraszam także do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia pracodawców i sponsorów. Prosimy o kontakt pod nr tel. 695 598 022.

Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska