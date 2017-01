Męki w Łaziskach

Dopiero po pięciu setach i ponad dwugodzinnej walce siatkarki MKS Polonia Świdnica zapewniły sobie wygraną na parkiecie ostatniej w tabeli Polonii Łaziska. Za tydzień biało-zielone muszą zagrać zdecydowanie lepiej, bo do Świdnicy zawita lider tabeli – AZS Uni Opole. Zapowiadają się wielkie emocje!



Polonia Łaziska – MKS Polonia Świdnica 2:3 (-27, 20, 21, 16, 11)

MKS Polonia: Woźniak, Druciak, Tomaszewska, Małodobra, Krusiewicz, Gezella, Szymańska (libero), Adamek (libero 2), Dynowska, Jewiarz, Baran

Przez cały tydzień poprzedzający mecz z Polonią Łaziska kilka zawodniczek zmagało się przeziębieniami. Dla przykładu rozgrywająca Aleksandra Druciak nie trenowała ani razu. Trener Marek Olczyk nie miał komfortu pracy, ale nawet pomimo tych kłopotów chyba nie spodziewał się, że jego zespół straci na Śląsku punkt. Uczcicie trzeba stwierdzić, że mogło być nawet gorzej, bo niewiele brakowało, a mecz skończyłby się w trzech setach.

W pierwszej partii świdniczanki pokazały hart ducha, wygrzebały się ze stanu 13:21, obroniły trzy piłki setowe i wygrały 29:27! W dwóch następnych odsłonach gospodynie nie popełniły podobnych błędów i dość pewnie wygrały do 20 i 21. Polonistki miały problem zwłaszcza z zatrzymaniem skrzydłowych rywalek.

W czwartym secie wreszcie inicjatywę przejęła drużyna Olczyka. W tie-breaku, po wyrównanym początku miejscowe wyszły na prowadzenie 9:7, ale końcówka należała do świdniczanek. Bardzo dobrze dysponowana tego wieczoru Ewa Woźniak pociągnęła koleżanki do zwycięstwa.

Po spotkaniu szkoleniowiec biało-zielonych chwalił rywalki i podkreślał ich bardzo dobrą grę, ale nie ma wątpliwości, że za tydzień poprzeczka pójdzie mocno w górę. Lider tabeli AZS Uni Opole z pewnością będzie chciał zrewanżować się za porażkę w pierwszej rundzie. – Nie patrzymy na tabelę, nie kalkulujemy i nie zastanawiamy się z kim wolelibyśmy zagrać w play-offach. Będziemy chcieli wygrać to i następne spotkanie, zobaczymy ile punktów zdobędziemy i co nam to da – tłumaczy trener Olczyk.

II liga siatkówki kobiet, grupa II

16. kolejka (21.01): Polonia Łaziska Górne – MKS Polonia Świdnica 2:3, Częstochowianka – Łaskovia 3:2, Sokół 43 Katowice – Olimpia Jawor 0:3, AZS Uni Opole – Zorza Wodzisław 3:2. Sokół Radzionków pauzował

1. AZS Uni Opole 14 34 12-2 39:16

2. Olimpia Jawor 14 33 11-3 37:15

3. MKS Polonia Świdnica 14 32 10-4 38:21

4. Częstochowianka 14 26 10-4 32:23

5. Sokół Radzionków 14 22 8-6 30:26

6. Łaskovia 15 20 6-9 29:33

7. Zorza Wodzisław 14 9 2-12 19:39

8. Sokół 43 Katowice 14 8 3-11 15:37

9. Polonia Łaziska Górne 15 8 2-13 12:41

Następna kolejka (28.01): MKS Polonia – AZS Uni (sb. 17.00), Zorza – Olimpia, Sokół 43 Kat. – Częstochowianka, Łaskovia – Sokół Radz. Polonia Łaziska pauzuje