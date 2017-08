Maraton Grozy (WYGRAJ BILET)

Już 11 sierpnia wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy lubią się bać. W CINEMA3D o godzinie 22:00 startuje nocny Maraton Grozy. Podczas tej wyjątkowej nocy, widzowie będą mogli obejrzeć 4 przerażające horrory: „Obecność”, „Annabelle”, „Obecność 2” oraz premierowo „Annabelle. Narodziny zła”. Dla czytelników mamy konkurs.

Maratony filmowe to wyjątkowa okazja dla wszystkich, dla których jeden film to za mało. Tym razem CINEMA3D zaprasza wielbicieli horroru na nocne oglądanie filmów. W piątek 11 sierpnia, kino przygotowało dla fanów tego gatunku na Nocny Maraton Horrorów – Obecność/Annabelle.

Opisy filmów:

Obecność

Film fabularny oparty na aktach spraw rozwiązywanych przez małżeństwo demonologów, Eda i Lorraine Warrenów. W „Obecności” występują nominowana do nagrody Akademii Filmowej Vera Farmiga (W chmurach, serial telewizyjny Bates Motel) i Patrick Wilson (Naznaczony) jako Warrenowie oraz Ron Livingston (Niezwykłe życie Timothy Greena) i Lili Taylor (serial telewizyjny Hemlock Grove) w rolach Rogera i Carolyn Perronów, mieszkańców nawiedzonego domu.

Annabelle

Akcja thrillera o zjawiskach nadprzyrodzonych „Annabelle” rozpoczyna się, zanim rozpętało się całe zło. John Form znajduje idealny podarunek dla swojej ciężarnej żony Mii — piękną i rzadko spotykaną starodawną lalkę ubraną w śnieżnobiałą suknię ślubną. Radość Mii z prezentu nie trwa jednak długo. Pewnej straszliwej nocy para zostaje napadnięta w domu przez wyznawców szatana, którzy brutalnie atakują małżonków. Jednak rozlana krew i przerażenie to nie wszystko, co po sobie pozostawią. Okultyści wywołają istotę tak złą, że nic z tego, co uczynili, nie będzie w stanie równać się ze złowrogą bramą do świata przeklętych, jaką stanie się… Annabelle.

Obecność 2

„Obecność 2”, to ekranizacja kolejnego przypadku zaczerpniętego z archiwum spraw słynnych demonologów Eda i Lorraine Warrenów. Tym razem badacze udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu, w którym samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, przeprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających śledztw.

Annabelle: Narodziny zła – PREMIERA

W „Annabelle: Narodziny zła”, kilka lat po tragicznej śmierci córeczki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które niedługo potem staną się celem opętanego dzieła rąk lalkarza — Annabelle. Produkcja jest kontynuacją cieszącego się ogromną popularnością horroru „Annabelle” z 2014 r.

Nocny Maraton Grozy w CINEMA3D, to pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów horroru.

Bilety dostępne w kinach i na www.cinema3d.pl w cenie 25 złotych. Podczas Maratonu Grozy bezpłatna dolewka napoju zakupionego w barze.

UWAGA KONKURS!

Dla czytelników „Wiadomości Świdnickich” mamy do wygrania jedno pojedyncze zaproszenie na Maraton Grozy. Aby je zdobyć wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytanie:

Który film wyreżyserowany przez Jamesa Wana doczekał się aż siedmiu części, a w tym roku na ekranach zadebiutuje ósma?

Prawidłową odpowiedź należy do wtorku 08.08. do godz. 18.00, przesłać na adres konkurs@swidnickie.pl

w treści maila należy podać imię, nazwisko i numer telefonu

Powodzenia!