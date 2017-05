Lider zatrzymany w Świdnicy!

Na dwudziestu zwycięstwach i trzech remisach zakończyła się kapitalna seria dominatora grupy wschodniej IV ligi – Foto Higieny Gać. Pogromcą piłkarzy spod Oławy okazała się Polonia-Stal Świdnica. Biało-zieloni wygrali 2:1, a trener Tomasz Oleksy „zadedykował” wygraną wszystkim, którzy po czterech porażkach na początku rundy wiosennej postawili na jego zespole „krzyżyk”. – Pozdrowienia dla wszystkich hejterów tej drużyny – skwitował szkoleniowiec.

Karolina Jaworzyna – MKP Wołów 2:3 (1:0)

Bramki: 1:0 Salamon 8′, 2:0 62′ (samobójczy), 2:1 Harwas 67′, 2:2 Harwas 85′, 2:3 Ramiączek +90′

Karolina: Wajdzik – Krawczyk, Salamon, Wilk, Czernicki (46′ Borowy), Schmidt, Mróz, Drąg (14′ Ptak), Piątek (67′ M. Rosiak), Ignatowicz, Bałut

Orzeł Ząbkowice – Victoria Świebodzice 4:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Kowerko 5′, 2:1 Galik 12′. 3:0 Galik 37′ 4:0 Olejarnik +90′

Victoria: Osóbka – Błaszczak, Borgoń (67′ Andrzejewski), Laskowski, Traczykowski, Borowiec, Meges, Słapek, Rojek, Nowowiejski (58′ Grzesiak), Woźniak

Polonia-Stal Świdnica – Foto Higiena Gać 2:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Wejerowski 5′, 1:1 Sowa 43′, 2:1 Jagieła 56′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Jędrasiewicz, Klemiński, Kozaczenko, Jagieła, Sowa, Somala, Szczygieł, Szuba, Myrta (57′ Łuszkiewicz)

Grania Bogatynia – AKS Strzegom 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 A. Wasilewski 37′, 1:1 Tyszkowski 53′, 1:2 +90′

AKS: Słowik – Durajczyk, Gołąbek, Krupnik (Skrypak), Serweciński, D. Krzyżanowski (Alwin), J. Krzyżanowski (Szerszeń), Domaradzki, Sobczak, A. Wasilewski, M. Wasilewski

Mecz zaległy

Victoria Świebodzice – Karolina Jaworzyna 0:4 (0:1)

Bramki: 0:1 Ignatowicz (karny) 7′, 0:2 Ignatowicz (karny) 77′, 0:3 Borowy 82′, 0:4 Schmidt 85′

Mecz wicelidera z liderem miał przede wszystkim znaczenie prestiżowe, bo przewaga Foto-Higieny jest tak duża, że praktycznie nic nie może pokrzyżować im planów gry w barażach o awans do III ligi. Porażka w Świdnicy sprawiła jednak, że rywale jeszcze kilka dni będą musieli poczekać z koronacją. Dla świdniczan zwycięstwo ma duże znaczenie psychologiczne. Młodziutka drużyna najpierw wygrzebała się z kryzysu, a od kilku tygodni regularnie punktuje. Wygrana z Foto Higieną była już czwartą z rzędu. – Odpowiedzieliśmy najlepiej jak się dało wszystkim tym, którzy nas skreślili po pierwszych czterech kolejkach. Pozdrowienia dla wszystkich hejterów tej drużyny – komentuje trener Tomasz Oleksy i przyznaje, że miniony czas był trudny dla jego piłkarzy. – Bardzo przeżywali te porażki, tym bardziej, że nie grali w tych meczach źle. Mamy bardzo młody zespół, który jednak udowadnia, że zaangażowaniem i sercem pozostawionym na boisku jest w stanie z każdym wygrać. Z Foto-Higieną też wygraliśmy i to pomimo że pierwsza połowa była najsłabszą w naszym wykonaniu w tej rundzie, a na rozgrzewce przed meczem ze składu wypadł nasz kapitan – Patryk Salamon.

Świdniczanie rozpoczęli bardzo źle, bo już w piątej minucie po błędzie Bartłomieja Kota prowadzenie dla gości zdobył Dominik Wejerowski. W kolejnych minutach golkiper świdniczan odkupił jednak swoje winy i potem co najmniej dwukrotnie ratował zespół z bardzo dużych opresji. Biało-zieloni wyrównali tuż przed przerwą. Bramkę należy zapisać tak na konto strzelca – Wojciecha Sowy, jak i bramkarza rywali Marcina Gąsiorowskiego, który zlekceważył uderzenie i spóźniony z interwencją dał się zaskoczyć kozłującej futbolówce.

Po zmianie stron inicjatywę przejęli poloniści. Bramką „pachniała” niemal każda akcja i szybko, bo już w 57. minucie do siatki trafił bardzo aktywny Krystian Jagieła. Po strzale z ostrego kąta piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców i Gąsiorowski był bezradny. W końcówce spotkania inicjatywę przejęli gracze lidera, ale w sumie niewiele z tego wynikało. Świdniczanie kontrolowali wydarzenia na boisku i ostatecznie zasłużenie zdobyli trzy punkty.

Pechową porażkę zanotowała Karolina Jaworzyna. Podopieczni Tomasza Idziaka aż do 62 minuty prowadzili 2:0 z MKP Wołów, ale ostatecznie ulegli rywalom 2:3, tracąc dwa gole w ostatnich pięciu minutach. Strata punktów w takich okolicznościach jest bolesna, ale oddać należy, że goście zaprezentowali się bardzo dobrze prowadząc ładną dla oka, ofensywną grę. – Dawno nie widziałem tak dobrze przygotowanej motorycznie drużyny. W składzie mają pięciu prawdziwych gladiatorów, którzy „przewalcowali” moją drużynę. Jestem dla nich pełen podziwu i nie dziwię się, że nie przegrali od dziewięciu kolejek – komplementował rywali trener Tomasz Idziak. – Być może błędem było, że przy stanie 2:0 nie cofnęliśmy się i nie murowaliśmy bramki. Mamy jednak tyle punktów, że możemy sobie pozwolić na „granie w piłkę” – dodawał szkoleniowiec Karoliny.

Victoria wysoko przegrała kolejny mecz i trudno spodziewać się cudownej metamorfozy w ostatnich kolejkach. Chyba właśnie tylko cud może bowiem sprawić, że biało-niebiescy uchronią się przed spadkiem.

W grupie zachodniej AKS Strzegom wygrał 2:1 na boisku Granicy Bogatynia. Oba gole dla gości zdobył niezawodny Adam Wasilewski. Napastnik AKS-u ma na swoim koncie już 26 trafień. Mecz na boisku outsidera na długo utkwi w pamięci podopiecznych Jarosława Krzyżanowskiego. – Graliśmy na trudnym terenie. Nie tylko ze względu na stan boiska, ale także ze względu na bardzo agresywne zachowanie piłkarzy i kibiców z Bogatyni. Gram już bardzo długo w piłkę i powiem szczerze, że już dawno nie spotkałem się z takim traktowaniem. Zawodnicy Granicy co chwilę prowokowali moją drużynę, grali naprawdę agresywnie. Chwilami to nie była piłka nożna. Reakcje miejscowych kibiców – mówiąc delikatnie – również pozostawiały wiele do życzenia. Końcowy wynik, który powinien być dla nas bardziej okazały, był najlepszą odpowiedzią na to, co działo się w Bogatyni – podsumował trener AKS-u.



Saltex IV liga, grupa wschodnia

25. kolejka (13-14.05): Orzeł Ząbkowice – Victoria Świebodzice 4:0 (3:0), Polonia-Stal Świdnica – Foto-Higiena Gać 2:1 (1:1), Karolina Jaworzyna – MKP Wołów 2:3 (1:0), Pogoń Oleśnica – Orzeł Sadowice 1:2 (1:1), GKS Kobierzyce – Bielawianka 0:3 (0:2), Sokół Wielka Lipa – Wiwa Goszcz 1:2 (0:1), Sokół Marcinkowice – Bystrzyca Kąty Wrocławskie 4:2. Mecz Piast Nowa Ruda – Unia Bardo został przełożony na 17.05. Mecz zaległy: Victoria – Karolina 0:4 (0:1)

Foto Higiena Gać (s) 24 63 20-3-1 67:21 Polonia-Stal Świdnica (s) 25 49 15-4-6 42:25 MKP Wołów (b) 24 46 14-4-6 51:37 Unia Bardo Śl. (b) 23 43 12-7-4 51:33 Wiwa Goszcz (b) 25 39 11-6-8 51:41 Pogoń Oleśnica 25 37 10-7-8 43:40 Karolina Jaworzyna (b) 24 36 11-3-10 40:42 Orzeł Ząbkowice 24 34 10-4-10 36:33 Bielawianka 24 32 8-8-8 42:32 Bystrzyca Kąty Wr, (s) 25 30 9-3-13 33:52 Sokół Wielka Lipa 25 28 7-7-11 38:39 GKS Kobierzyce 25 27 7-6-12 40:43 Sokół Marcinkowice (b) 25 25 7-4-14 36:43 Victoria Świebodzice (b) 25 23 6-5-14 34:59 Piast Nowa Ruda 24 19 4-7-13 26:51 Orzeł Sadowice (b) 23 14 4-2-17 22:60

Następna kolejka (20-21.05): Bystrzyca – Polonia/Stal (sb. 11.00), Victoria – Sokół W. L. (sb. 15.00), Bielawianka – Karolina (sb. 17.00), Wiwa – Sokół M., Wołów – Pogoń, Orzeł S. – Piast, Foto Higiena – Kobierzyce, Unia – Orzeł Z.

Saltex IV liga, grupa zachodnia

25. kolejka (13-14.05): Granica Bogatynia – AKS Strzegom 1:2 (1:1), Nysa Zgorzelec – Zamet Przemków 4:1 (2:0), Lotnik Jeżów Sudecki – Zagłębie II Lubin 1:3 (1:0), Włókniarz Mirsk – Stal Chocianów 7:1 (3:0), Apis Jędrzychowice – Sparta Grębocice 3:0, Orkan Szczedrzykowice – GKS Warta Bolesławiecka 7:0, Karkonosze Jelenia Góra – Chrobry II Głogów 3:2, Piast Wykroty – Orla Wąsosz 0:2

Zagłębie II Lubin (s) 25 68 22-2-1 102:12 Orkan Szczedrzykowice 25 60 20-0-5 58:24 Apis Jędrzychowice (b) 25 53 16-5-4 56:35 AKS Strzegom 25 45 13-6-6 65:40 Orla Wąsosz (b) 25 41 11-8-6 51:29 Włókniarz Mirsk 25 36 9-9-6 39:32 Stal Chocianów (b) 25 36 10-6-9 32:39 Chrobry II Głogów 25 34 11-1-12 54:51 Sparta Grębocice (b) 25 34 10-4-11 45:54 Karkonosze Jelenia Góra (s) 25 33 9-6-10 44:37 Nysa Zgorzelec (b) 25 26 7-5-13 38:38 GKS Warta Bolesławiecka (b) 25 26 8-2-14 34:51 Piast Wykroty (b) 25 25 7-4-14 46:71 Zamet Przemków (b) 25 17 4-5-16 32:83 Lotnik Jeżów Sudecki 25 16 4-4-17 24:70 Granica Bogatynia 25 16 5-1-19 33:91

Następna kolejka: (20-21.05): AKS – Piast (sb. 17.00), Zagłębie II – Karkonosze, Chrobry II – Granica, Orla – Apis, Zamet – Lotnik, Stal – Orkan, Warta Bolesławiecka – Nysa, Sparta – Włókniarz