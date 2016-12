Krwawa awantura w Świebodzicach. Zabójca w areszcie

Trzy miesiące w areszcie spędzi 25-letni Dawid P., któremu wczoraj prokurator postawił zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Mieszkaniec Świebodzic 25 grudnia, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w jednym z mieszkań na terenie Świebodzic śmiertelnie ugodził nożem 32-latka i poważnie ranił 42-latka.

Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok zabitego 32-latka. – Przeprowadziliśmy również eksperyment procesowy. Dawidowi P. postawiliśmy dwa zarzuty: zabójstwa 32-latka poprzez zadanie mu dwóch ciosów nożem w szyję, co spowodowało przecięcie tętnicy, wykrwawienie i doprowadziło do zgonu oraz usiłowania zabójstwa 42-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem w okolice brzucha i pleców, co spowodowało odmę płucną realnie zagrażającą życiu – mówi w rozmowie z nami Marek Rusin, prokurator rejonowy w Świdnicy i dodaje, że 42-latek przeżył tylko dlatego, że zdołał uciec z mieszkania i szybko udzielono mu pomocy.

Wiadomo, że do tragedii w Świebodzicach doszło podczas pijackiej awantury. – W jednym z mieszkań na terenie Świebodzic przebywało 3 mężczyzn i kobieta. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni, która skończyła się krwawym finałem. Policja na miejscu zastała pełno krwi. Pewne jest, że wszystkie osoby przebywające w mieszkaniu znały się i spożywały razem alkohol – mówi prokurator i dodaje, że prokuratura sprawdzi, czy osoby były również pod wpływem działania narkotyków oraz innych środków odurzających i dopalaczy.

Śledztwo w sprawie zabójstwa nadal trwa. Prokuratura ustala, co było powodem ataku nożownika na mężczyzn. Dawid P. odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dzisiaj sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla 25-latka. Grozi mu od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

24-letnia kobieta, która przebywała w mieszkaniu, została wypuszczona z aresztu.

Beata Figurna-Garbiec