Kolejne zwierzaki do adopcji

Ursus, Grand i Borys to kolejne psiaki, które przebywają w świdnickim schronisku i czekają na kochający dom.

Ursus – pies w typie rottweilera do adopcji!

Ursus – kilkuletni, bardzo duży pies w typie rasy rottweiler. Szukamy dla niego domu bez malutkich dzieci i bez kotów. Psy akceptuje. To pies po przejściach, wymagający pracy.

Ursus to pies, który potrzebuje czasu, aby zaufać nowo poznanej osobie. Chętnych zapraszamy na 3 spacery zapoznawcze, zazwyczaj po takim czasie pies akceptuje w pełni nowego człowieka.

Wobec znanych sobie osób, Ursus jest grzecznym, posłusznym psem. Wykonuje komendy, takie jak: siad, łapa, leżeć.

Musi zyskać właściciela stanowczego i silnego, gdyż pies jest naprawdę duży i ciągnie na smyczy. Potrzebuje dużo ruchu, szkolenia posłuszeństwa. Lubi aportować. To naprawdę fajny pies, tylko potrzebuje mądrego prowadzenia i rozsądnego opiekuna.

Grand szuka domu na ostatnie chwile swojego życia…

Grand to bardzo wiekowy staruszek, który pilnie potrzebuje pomocy i warunków, które odbiegać będą od naszych schroniskowych możliwości – w tym zimnych kafli i nieprzychylnych boksów. Takie środowisko nie sprzyja obolałym stawom; Grand ma problemy ze wstawaniem na nogi oraz z poruszaniem się. Jego chód przypomina raczej chwiejną walkę o zachowanie równowagi, połączoną z desperacką próbą utrzymania się na śliskich kafelkach. Mimo tego, ten dzielny staruszek ciągle usiłuje podnieść się i wyjść na spacer, chociaż wzrok nie pozwala już na dostrzeżenie zbyt wielu rzeczy. Ze względu na podeszły wiek dręczy go zaćma oraz problemy ze słuchem.

Borys – owczarek kaukaski szuka dobrego domu! Pies towarzyszący

Jaki był los Borysa? Tego nie wiemy. Błąkał się tygodniami, o czym świadczył jego stan, aż w końcu trafił do naszego schroniska. Kołtun na kołtunie, niedobór wagi i smutek w oczach, wskazywały na to, iż Borys miał trudne życie. Po dłuższym pobycie w schronisku i doprowadzeniu go do ładu, Borys zaczyna cieszyć się na widok znajomych mu osób, radośnie dając łapkę. Borys to pies w typie owczarka kaukaskiego. Jest łagodny i przyjazny. Chętnie spędza czas z człowiekiem, najchętniej na pieszczotach, gdyż zabawy jeszcze nie zna. Chętnie spaceruje, lecz nie lubi długich dystansów. Borysa oddamy z wielka chęcią do domu z ogródkiem, by mógł biegać spokojnie po swoim terenie. Pies nie przejawia agresji wobec innych zwierząt, kota wręcz się boi. Nie akceptuje dzieci.

Borys jest psem po przejściach, ma swoje drobne lęki i powoli przełamuje bariery. Polecany do domu, w którym będzie miał 1-2 przewodników, gdyż on uwielbia wąskie grono opiekunów i to im całkowicie oddaje swoje serce. Nie jest psem potrzebującym wielkiego „stada ludzi” do opieki, ma swoich ulubionych opiekunów. Nie będzie psem rodzinnym, jest psem o kocim charakterze, bywa niezależny.

Wszystkie psy przebywają w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy. Kontakt ws. adopcji: 790-241-451